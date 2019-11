El B The Travel Brand Mallorca Palma, colíder destacado de la LEB Oro, recibe este domingo 24 al Real Canoe en Son Moix (18:00 horas) con una idea clara: no caer en la relajación y seguir con la buena dinámica en cuanto a resultados ( siete triunfos consecutivos). Buscará la octava victoria seguida el BTTB ante su público en Son Moix contra un Canoe, decimoseptimo clasificado, bastante necesitado de puntos.

Llegan ambos equipos al duelo con trayectorias completamente opuestas; el cuadro madrileño solo ha logrado un triunfo en liga y es junto a Marín Peixegalego de los equipos que menos victorias han cosechado en este arranque de temporada. Muy diferente es la historia del B The Travel Brand, que se encuentra entre los primeros clasificados con siete victorias, todas ellas seguidas, y solo dos derrotas. No quiere el entrenador del BTTB, Félix Alonso, que su equipo baje en ningun momento la guardia y afirma que la situación en la tabla de Canoe es engañosa: "Aquel que venga a Son Moix el domingo que no espere un partido fácil porque va a ser un partido realmente complicado; la clasificación dice una cosa y luego el juego y el día del partido dice otra completamente diferente".

El técnico, sobre la situación clasificatoria, ha comentado que no se fija demasiado en ello ahora ya que la liga puede cambiar mucho y no ha hecho más que empezar: "Lo dejo en categoría de anécdota; uno ya tiene la experiencia suficiente como para saber las vueltas que da una liga y la historia de la competición está llena de ejemplos que así lo demuestran". La buena noticia para el BTTB, tal y como ha comentado Alonso, será el regreso de tres jugadores muy imporantes en los esquemas del técnico leonés; Eric Quintela, Xavi Rey y Joan Tomàs estarán en principio a disposición del equipo. Son sin duda buenas noticias para ellos y para el propio club, que podrá afrontar con una mayor garantía el duelo del domingo en busca de la octava victoria seguida.