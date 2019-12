El B The Travel Brand Mallorca Palma recibe en Son Moix al Leyma Coruña este domingo 8 de Diciembre (18:00h) con la obligación, o necesidad, de ganar si no quiere descolgarse de las posiciones de privilegio de LEB Oro. Uno de los jugadores que vuelve tras superar lesión es el alero Joan Tomàs; así lo ha anunciado el técnico del BTTB Félix Alonso hoy en rueda de prensa. Stainbrook, por su parte, comenzará el viernes a trabajar situaciones de 5 contra 0 y empieza a ver la luz al final del túnel. Poco a poco el club balear va recuperando efectivos.

Los de Félix Alonso son ahora sextos después de dos derrotas consecutivas (ante Canoe en Son Moix y el pasado fin de semana en Melilla); una nueva derrota supondría un importante mazazo para las aspiraciones del conjunto balear, que hasta hace pocas semanas era colíder de la LEB Oro. Estas dos derrotas han hecho que un sector del club comienze a preocuparse (se piensa que los partidos se perdieron por falta de intensidad y eso no se puede permitir). Además, la reciente renuncia de Gabriel Subías como CEO de Ávoris, del grupo B The Travel Brand y principal patrocinador del club, tampoco ha ayudado a tranquilizar los ánimos en la entidad mallorquina.

Desde el club afirman, no obstante, que esta situación no afectará a la estructura ni al proyecto del BTTB dado que la pasada campaña se firmó un compromiso por tres años. Una buena manera de calmar el ambiente es con buenos resultados y este domingo ya tiene una oportunidad de hacerlo el conjunto de Alonso; sin embargo, no será un encuentro nada sencillo ya que Leyma Coruña llega como cuarto clasificado después de cuatro triunfos seguidos y es uno de los equipos más fuertes de la liga. Con el apoyo de su afición y la vuelta de jugadores como Joan Tomàs el BTTB tiene todo lo que necesita para lograr una importante victoria con la que mantenerse en la zona alta de la clasificación.