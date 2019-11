El B The Travel Brand Mallorca Palma viaja a Melilla con novedades; El alero Thomas Bropleh y el ala-pívot Alexander Lindqvist estarán con el equipo esta noche para el importante duelo ante el Melilla (20:15h). Ambos jugadores no han podido entrenar con normalidad durante esta semana por un problema de espalda en el caso del liberiano Bropleh y por fiebre en cuanto al sueco Lindqvist pero van, aún sin estar al 100%, para ayudar al equipo en todo lo posible.

De esta manera, el BTTB verá como mejora su juego exterior con las incorporaciones en pista de dos tiradores de calidad como son Bropleh y Lindqvist; Los pupilos de Félix Alonso son cuartos tras perder en Son Moix ante uno de los equipos colistas como Real Canoe. El BTTB busca no alejarse de la pelea por la zona alta de la clasificación y para ello se ha llevado a Melilla a todos los integrantes disponibles entre ellos el alero liberiano y el ala-pívot sueco.

Quién no estará en el partido es Xavi Rey; el catalán, como se dijo en Deportes COPE Mallorca, estará tres semanas de baja por una lesión que afecta al tobillo (rotura parcial del tendón peroneo) Por otra parte el estadounidense Matt Stainbrook, que todavía no ha jugado con el equipo por un problema en la rodilla izquierda, va a comenzar en Palma un tratamiento especial para que su otra rodilla, la derecha (la no afectada), no se inflame en la zona del cartílago.