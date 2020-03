La Federación Española de Baloncesto suspende las competiciones de este fin de semana

La Federación Española de Baloncesto comunicó ayer por la noche la decisión firme de suspender las competiciones de carácter nacional debido a la epidemia del COVID-19. Esta anulación afecta a todos los partidos de la Liga Femenina Endesa, Liga Femenina 2, LEB Oro, LEB Plata y Liga EBA y eso quiere decir que, por ejemplo, el partido que enfrentará al Levitec Huesca con el B The Travel Brand Mallorca Palma no se va a disputar y está por ver si el próximo que tiene que jugar el Palma en Son Moix contra el Marín Peixegalego se juega o no.

Tampoco el Hestia Menorca y el Flanigan Calvià disputarán sus encuentros de esta próxima semana siendo las únicas competiciones que quedan ahora mismo en el aire las competiciones autonómicas. En ese sentido, la FEB ha convocado hoy mismo a los presidentes de las federaciones para intentar que en las federaciones autonómicas se sigan los mismos pasos que en la nacional y se confirme la suspensión de los partidos de los equipos.

Está previsto que los partidos aplazados se recuperen con jornadas entre semana a lo largo del próximo mes de abril siempre y cuando la suspensión de las competiciones no se amplíe durante más tiempo o las ligas, como ha sucedido con la NBA, se suspendan indefinidamente.