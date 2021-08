La Federación balear de fútbol niega que vaya a exigir la vacunación para tramitar las fichas

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) no está exigiendo, ni lo hará, el certificado de vacunación para tramitar las fichas para la nueva temporada. Desde el ente que preside Miquel Bestard han querido ser claros para evitar cualquier tipo de responsabilidad, máxime después de haber recibido avisos de posibles acciones judiciales contra la Federación en el que caso de exigir certificado de vacunación.

Es la gran polémica deportiva de este verano en Baleares debido a la posición del Govern que ha venido avisando desde comienzos de Agosto a través de la consejera Fina Santiago (asuntos sociales y deportes) de la intención del ejecutivo autonómico de pedir certificado de vacunación o test negativo para poder participar en las competiciones deportivas a partir de los 12 años e incluso entrenamientos, dijo.

Una auténtica aberración jurídica puesto que la vacunación no es obligatoria y se trataría de una orden ilegal si llegara a publicarse. En todo caso, tras la foto de hace unas semanas haciendo piña entre el Govern que preside Francina Armengol y las Federaciones deportivas de Baleares, quedó claro que iban de la mano para que todos los deportistas federados estuvieran vacunados. Pero dicha exigencia es ilegal por lo que la Federación de fútbol ha recibido avisos de clubes y padres que adviertien que acudirían a los tribunales si se estableciera dicha obligación.

El comunicado de la Federación es claro y despeja cualquier duda, no se exige ni se exigirá dicha vacunación, tan solo siguen las recomendaciones de salud del gobierno balear aconsejando que los jugadores estén vacunados. También lamenta el tono amenazante de alguna misiva según afirma el comunicado de la federación presidida por Miquel Bestard.

La consellera Fina Santiago afirmaba el pasado 5 de Agosto que "durante los días 1,2 ó 3 de Septiembre pediremos que para disputar tanto competiciones deportivas como entrenamientos, la gente esté vacunada a partir de los 12 años. Queremos un deporte seguro”. Sin embargo este anuncio no pasa de un mero farol porque no es legal y no tienen capacidad jurídica para exigirlo.