La FEB aplaza las jornadas del 11 y 12 de abril y sigue sin decidir qué hacer con las competiciones

La Federación Española de Baloncesto sigue deshojando la margarita en lo que se refiere a la posibilidad de finalizar las competiciones debido a la pandemia de Coronavirus. Tras anunciar los aplazamientos de los partidos que debieran, en condiciones normales, haberse jugado este fin de semana y anunciar también que se aplazaban los de la semana siguiente, ayer la FEB comunicó que los partidos correspondientes a la jornada del 11 y 12 de abril también quedaban aplazados resistiéndose así a anunciar un posible final abrupto de temporada como ya han hecho otras disciplinas deportivas como el voleibol.

El baloncesto español, de hecho, es uno de los pocos en Europa que sigue resistiéndose a dar por finalizado el campeonato al entender que no se va a poder jugar en plenas condiciones. Otras ligas, como la belga, holandesa o la danesa han decidido bajar oficialmente la persiana dando por acabado el curso y también la VTB que agrupa a las ligas rusas, polacas y de Estonia, entre otras, ha decidido finalizar la temporada con equipos como el Khimki o CSKA que participan en la Euroliga pendientes de lo que suceda con la máxima competición del baloncesto europeo.

El nuevo aplazamiento comunicado por la FEB deja a los equipos de las islas que militan en competiciones que dependen de la FEB, es decir el B The Travel Brand Mallorca Palma y su filial, el Hestia Menorca y el Flanigan Calvià, sin saber a ciencia cierta si se va a poder volver a jugar o no esta temporada. Algunos, como el B The Travel Brand, han decidido llevar a cabo un ERTE hasta que se tome la decisión final para intentar mantener a flote el proyecto mientras que otros como el Hestia Menorca han mantenido a la plantilla pudiendo garantizar el cobro de salarios de los jugadores. De lo que suceda en los próximos días con el estado de alarma decretado por el gobierno dependerá también los pasos a seguir en los clubes aunque algunos integrantes de esos conjuntos ya tienen más que asumido que la última jornada que disputaron antes del parón obligado por la pandemia haya sido la última de la temporada y, para algunos, la última de su etapa en un club.