Fausto Oviedo: "Los clubes tienen alarma ante la situación de la Federación"

Fausto Oviedo ha iniciado la carrera a la presidencia de la Federación Balear de Fútbol antes de estar convocadas las elecciones, a la espera de la publicación del decreto electoral por parte del Govern. Lleva tiempo visitando clubes en todas las islas para explicar sus intenciones. Oviedo expone en Deportes Cope Baleares junto a Antonio Orejuela, el ex del Mallorca y Atlético de Madrid, sus intenciones y denuncia lo que considera una situación irregular en la FFIB.

Oviedo afirma que el actual presidente Pep Sansó está en al presidencia de manera irregular y que su cargo interino ya ha prescrito. En cuanto a las elecciones, "sigo sin saber qué requisitos me van a solicitar ni quién va a votar o no, cuando he ido a la autoridad competente me han dicho que no podían decir nada. El decreto es una cuestión política que acataré, la cuestión es ver cómo van a ser las elecciones y cómo está la Federación hoy".

Añade que "me presento a unas elecciones federativas, no políticas. La Federación hizo una comunicación de un anuncio en el que el señor Sansó se siente legitimado a ser presidente y yo entiendo que no. De ningún modo puede seguir como presidente Sansó" indica en referencia a la orden del anterior director general de deportes Carles Gonyalons que autorizaba la continuidad de esta junta hasta 2024, año electoral.

"Toda esta crisis me hizo focalizarme más en lo institucional que en mi programa. El Sr. Sansó desde Julio de 2023 no debería estar en el cargo. No lo dice sólo el artículo 27 de los estatutos, también el arítulo 27 del decreto 33/2004 en virtud del cual hay un señor que no se sabe cómo, dice que el Sr. Sansó podrá estar, pero no puede estar. Ni pudo hacer esto la persona que la firmó" en referencia a Carles Gonyalons.

Oviedo insiste que "no hay decreto electoral aún, no se sabe cuándo serán las elecciones ni quién se puede presentar ni quién me va a votar. Tengo un equipo amplio y competente, Toni Freixa es mi asesor jurídico y está a disposición de los clubes para cualquier consulta o consejo. Tienen sus puertas abiertas".

Preguntado por qué nadie ha iniciado ningún procedimiento para inhabilitar a Sansó si tan claro está este asunto o por qué no lo hace él, Oviedo responde que "estamos valorando todo porque me considero un presidente asambleísta y estoy hablando todo con los clubes. Me presento contra el modelo Sansó-Horrach-Amedeo pero no en contra de ellos sino su modelo. Me he encontrado estas circunstancias que no quiero decir de ilegalidad pero me lo parece, los indicios apuntan a que es una situación muy negra. Me parece muy bien que tuviera este papel (la carta de Gonyalons) desde Julio de 2022, y que saca fruto de mis declaraciones. Este papel está lleno de irregularidades u omisiones técnicas muy flagrantes".

Añade que "el camino es ver contra quién tengo que concurrir, si están legitimados o si no deberían presentarse. Un señor que ha hecho tantos esfuerzos por permanecer hasta 2024 es que lo ha hecho con la voluntad de seguir en la Federación. Se está especulando con la posibilidad de que no se presente y lo haga el señor Horrach ante posibles situaciones procesales. El señor Horrach al ser contratado no entraría en irregularidades".

Finalmente, señala Oviedo que "he invitado a Pep Sansó a que justifique o explique todo esto, todo se ha hecho de espaldas a los clubes que tienen una alarma porque no sabían si es presidente, si tenía capacitación o no. Sólo eres presidente si eres presidente electo. Cualquiera que visite la web de la federación y de todo esto no aparece ninguna mención y sólo aparece si hemos comido en tal sitio o hemos ido a misa. He buscado los registros desde 2022 y no aparece mención alguna a su cargo y qué opina el fútbol al respecto".