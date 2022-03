Fallece Tolo Quetglas a los 62 años, uno de los tres alpinistas de la expedición al Everest en 2006

El deporte mallorquín está de luto después del fallecimiento del ciclista y antes alpinista Tolo Quetglas a los 62 años. La Federación Balear de ciclismo ha informado este martes 22 de Marzo de 2022 de la noticia de su fallecimiento y ha enviado el pésame a familiares y amigos del ex alpinista. Las causas de la muerte no se han hecho públicos, el hoy ciclista sufría una dolencia que no le impedía practicar deporte.

Quetglas era un deportista muy apreciado e hizo historia formando parte de la expedición mallorquina al Everest, la montaña más alta del mundo, que formaban Tolo Calafat, Tolo Quetglas y Juan Antonio Olivieri. Sólo queda Olivieri de los tres alpinistas mallorquines que hicieron historia.

Quetglas era un habitual de las pruebas ciclistas en la isla, un corredor habitual que se conocía la isla como la palma de la mano capaz de hacer recorridos extensísimos.

El presidente de la Federación, Fernando Gilet, ha mostrado un emocionante mensaje





El belga Baekeland fallece de un infarto.-

Lamentablemente no ha sido el único ciclista que ha perdido la vida en las últimas horas en Mallorca. Un joven belga de 28 años,Cedric Baekeland, fallecía la semana pasada de un infarto cuando se encontraba en la isla entrenando. Según informan medios belgas el corredor estaba rodando por Mallorca cuando tuvo problemas cardiacos cuando se encontraba en el hotel. Logró avisar al compañero con el que compartía habitación pero justo después se desplomó. La maniobra de recuperación RCP fue en vano. El ciclista era natural de Flandes, de la localidad de Roeselare, y sólo llevaba unos días en Mallorca.