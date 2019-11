Fabricio no jugaba un partido oficial desde Agosto de 2018

Fabricio Agosto es un portero experimentado, su fichaje no fue cuestionado más allá de la falta de competición con la que llegaba al RCD Mallorca procedente del Fulham. Precisamente esa falta de competición seguramente es lo que le puso en el radar del Mallorca, el meta de Vecindario quería volver a la liga y el Mallorca le ofreció esa oportunidad.

Fabri debutaba ayer con la camiseta del RCD Mallorca en Valladolid como portero titular y disputando sus primeros minutos de competición con los bermellones. Su debut fue del todo imprevisto para la afición y medios de comunicación que siguen al equipo, ya que Reina aparentemente estaba en condiciones y está siendo de lo más regular del equipo.

Pocas veces un entrenador varía en la portería en la misma competición, no así en otra competición, si el rendimiento del portero es bueno. Vicente Moreno decidió darle la oportunidad a Fabricio en el estadio Nuevo Zorrilla ante el Valladolid y dejar a Manolo Reina en el banquillo.

Fabricio no tendrá un recuerdo agradable de su debut mallorquinista ya que además de la derrota, su actuación no fue muy afortunada. En el primer gol el remate de Joaquín de cabeza le pasa cerca, el meta reacciona algo tarde. Y el segundo gol viene como consecuencia de una falta de entendimiento con el central Antonio Raíllo que le cede la pelota con la cabeza cuando el meta salía a intentar recoger el balón. A continuación al perdía el control del balón y cometía penalti sobre el jugador del Valladolid. El tercer tanto obra de Sandro fue un tiro lejano que tampoco pudo neutralizar.

A pesar de su experiencia, Fabricio llevaba más de un año sin disputar un partido oficial. Desde el 18 de Agosto de 2018 no jugaba un partido, fue con el Fulham ante el Tottenham, derrota por 3-1, son 14 meses sin disputar un partido oficial. Tras jugar las dos primeras jornadas en el equipo londinense no volvió a jugar y además su equipo descendió.

El año anterior en cambio lo jugó todo, estuvo en el Besiktas jugó 34 jornadas de la superliga turca, 3.060 minutos, además de seis partidos en la Liga de Campeones.

Su vuelta a España tiene como objetivo relanzar su carrera, volver a jugar,y el Mallorca sale benficiado de la la competencia con Reina y Parera. Ahora habrá que ver si Vicente Moreno alinea ante el Villarreal al portero habitual ,Reina, o mantiene a Fabricio.