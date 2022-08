Estreno del RCD Mallorca con ambientazo y nueva grada ante el Betis

Todo a punto para un debut en casa del RCD Mallorca más que ilusionante para la afición. Más que por el aliciente deportivo o los fichajes que puedan haber llegado, que han sido muy pocas caras nuevas, esta vez para la afición el aliciente es la continuidad de algunos jugadores como Muriqi o Maffeo, y sobre todo por estrenar parte nueva de la casa.

Y es que la casa está de reformas pero al menos los aficionados ya cuentan con una nueva tribuna, la Este, cuya grada inferior es completamente nueva y está a siete metros del terreno de juego. Una experiencia nueva para unos seguidores que están como chicos con zapatos nuevos. Nada menos que 23 años han pasado hasta que el antiguo estadio de atletismo pero construido para el Mallorca (con la excusa de la Universiada) empiece a convertirse en un campo de fútbol.

Los propios jugadores pudieron disfrutar en su estreno de la sensación de tener cerca la grada aunque estuviera vacía. Ya pueden hacerse a la idea de cómo será a partir de ahora, como mostraba el club en un vídeo.

Cosas que pasan cuando estás de estreno ?? pic.twitter.com/jdpvh8A1SN

La arquitecta y jefa del proyecto de reforma del Estadio, que ahora acometerá la reforma del fondo norte, Izaskun Larzabal, comenta que "la grada está terminada, toda con asientos nuevos, la pista ha desaparecido y tenemos ya el balón cerca. El primer objetivo era recuperar esa poosición tradicional de cercanía del fútbol. También hemos mejorado los accesos con nuevos tornos, en mejor ubicación. Lo importante para mí es que el aficionado que venga el sábado toda esa sensación de la experiencia del fútbol la perciba, se sienta mejor. Era importante para el club, el club se juega muchísimo con esta obra y que cumpliéramos los plazos. Tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que ha trabajado este verano con estas condiciones de calor e intensidad de horas, para llegar a este día. Esteamos tranquilos porque todas las medidas de seguridad están garantizadas. Nos queda la tarea de terminar la cubierta que después del partido priorizaremos".

Sobre la cubierta, Larzabal añade que "va en una marcha buena, lo importante era garantizar el trabajo en la fase inferior. Ahora ya trabajamos en la parte superior, izamos dos nuevas cerchas. Ya es imparable, en otro partido la gente va a descubrir más mejoras, tenemos ganas de seguir con la segunda fase. Me ha gustado la satisfacción del equipo de tener la gente cerca, no es lo mismo ver el fútbol en la lejanía o en la cercanía, me han hecho gracia sus comentarios" decía en referencia a los jugadores.

Vuelve Ángel.-

En lo deportivo la novedad puede ser el delantero Ángel Rodríguez, ya se verá si de inicio o no, tras las molestias de rodilla que le impidieron estar el lunes ante el Athletic. Aguirre cuenta con las bajas de Greiff, Amath y Galarreta.

Quien regresa a Son Moix es Lago Junior, que la pasada temporada fue cedido en la segunda vuelta al Huesca. Es una de las revelaciones de la pretemporada porque cuando parecía que su etapa en el club tocaba a su fin y que iba a volver a salir, ha gustado al técnico mexicano.

El propio Lago afirma sobre su regreso que "es la misma situación que he tenido la jornada pasada, es como volver, muy contento, estoy seguro de que me van a recibir bien porque siempre he recibido mucho cariño. Estoy feliz y disfrutando entrenando y jugando. El año pasado he tenido mala suerte con las lesiones, es un grupo sano, muchos jugadores que se conocen desde hace tiempo, gente humilde y eso ayuda a los que vienen. Hay que hacer bueno el punto del lunes ante un rival muy complicado".

