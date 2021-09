Rafa Nadal: "Cada vez es más complicado, el reloj no para, pero sigo teniendo la ilusión"

Rafa Nadal tenía una mezcla de sentimientos este miércoles 15 de Septiembre. Por un lado feliz por mostrar al mundo el trabajo que se hace en su Academia en la serie de Prime Video con Movistar que se ha presentado hoy, y a la vez resignado y tocado por su situación.

Nadal sigue recuperándose de su lesión en el pie que le hizo terminar antes de tiempo la temporada. El ganador de 20 grandes ha reconocido que podría estar mejor en este momento debido a su lesión en el pie, que le ha hecho terminar la temporada antes de tiempo. "En el guión estaba jugar Wimbledon, jugar los Juegos, el US Open, no estar cojo a día de hoy. Pero me ha tocado en mi carrera situaciones más complicadas aún. Pero siempre ha habido la forma de salir adelante. Con los años uno tiene que ser realista, cada vez es más complicado, el reloj no para, pero sigo teniendo la ilusión y estos problemas te hacen valorar las cosas positivas".

Pero hoy Nadal estaba feliz y agradecido por el trabajo realizado para reflejar en una serie documental el funcionamiento de la Rafa Nadal Academy y mostrarlo a todo el mundo. Han pasado siete años desde que se colocara la primera piedra de la Rafa Nadal Academy en Manacor, un complejo deportivo que cumple cinco años de funcionamiento y que no ha parado de crecer. Una auténtica ciudad deportiva y especialmente una ciudad del tenis. Pero más allá de las impresionantes instalaciones que nacen de la visión de futuro de Rafael Nadal y de su familia, la Academia ha puesto su empeño en captar talento y darles una formación.

Rafa Nadal es un referente en todo el mundo pero para los jóvenes tenistas es un estímulo y un motor. La Academia busca tenistas en todo el mundo con un nivel tenístico que les permita crecer. La formación que les da la Academia permite conciliar el intenso trabajo tenístico con los estudios, cuentan con todo el apoyo del equipo deportivo, equipo médico y psicológico. Se trata de formar tenistas y formar personas preparadas para afrontar los desafíos de la vida y alcanzar sueños.

El megacomplejo de Manacor ha acogido la presentación de la serie realizada por Prime Video y Movistar, así como un podcast. La serie consta de cuatro capítulos mientras que son ocho podcast. Ricardo Carbonero, de Prime Video, ha comentado que "van a ver la Academia desde dentro, nos apetecía mucho ver cómo funciona el centro desde dentro. Rafa Nadal y Toni Nadal que lo han ganado ponen su experiencia y conocimiento al servicio de los talentos. Vamos a dar ese punto de vista sobre la transmisión de valores, también el punto de vista de los alumnos sobre cómo es ese nivel de esfuerzo para intentar ser tenista profesional, que es algo que se puede conseguir o no. Para Prime Video estamos apostando por las series documentales deportivas y nos faltaba algo sobre el tenis".

A Rafa Nadal se le ve explicando en la serie la filosofía con la que se inició este proyecto, una serie de la que se ha proyecto un extracto: "quería que se enviara mensajes positivos a los jóvenes y no me gustaba el trato un tanto agresivo que se da en la formación. Buscamos ese refuerzo". El ganador de 20 grandes recuerda cómo tenía que ir entre la pista de tenis, casa y los estudios. Rafa quería que todo estuviera renunido y que se optimizara el tiempo del joven.

"Yo entendía que debía ser en casa" dice Rafa sobre la idea de crearla en Manacor, aunque hubiera tenido más repercusión o visiblidad en otros lugares del mundo, Rafael siempre quiso que fuera en su Manacor. Roger Federer, quien asistió a la inauguración, recuerda que "me ofrecí a venir para lo que necesitara. Entendí lo difícil que es iniciar este proyecto estando en activo y quise ayudarle".

Rafa añade que "es una Academia de tenis, una parte importante de este proyecto, pero hay otras áreas y ahí necesitamos el conocimiento de todos. Ofrecemos todos los servicios que necesita un joven para ser tenista".

El mejor deportista español de todos los tiempos proyectó su futuro en esta Academia, algún día colgará la raqueta pero Nadal deja claro que "la Academia es parte de mi futuro".

El 17 de Septiembre se estrena la serie de "Prime Video" y "Movistar", así como el podcast de "Audible".