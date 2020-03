La estadística que sorprenderá a Vicente Moreno

Tiene razón Vicente Moreno en que Ipurúa es un campo complicado, donde han mordido el polvo equipos importantes por el buen hacer del equipo de Mendilíbar. No obstante, no es éste su mejor año en casa, el Éibar ha ganado los mismos partidos que el RCD Mallorca en su estadio, un total de seis victorias, eso sí, ha perdido uno menos que los bermellones, cinco por los seis del Mallorca, mientras que el Mallorca ha empatado dos veces en Son Moix y el Éibar una en su Ipurúa.

Pero con lo que no contaba el técnico de Massanassa es con la buena estadística que tiene el RCD Mallorca en sus visitas al feudo armero. Tras el partido contra el Getafe Moreno indicaba que "una situación en la clasifiación peor que la semana naterior, pero insisto en lo de toda la temporada, a seguir , preparar el partido otra vez un partido muy difícil en un sitio muy difícil, que no sé estadísticamente cuántas veces habrá gando allí el Mallorca que no serán muchas porque allí es muy difícil. Y que si queremos conseguir el objetivo habrá que ir e intentar ganar".

Pues bien, a buen seguro a estas alturas de la semana ya conoce el dato, y no puede ser mejor para el Mallorca, por lo menos en cuanto a historia, otra cosa es el presente y ganar en el presente. Ya se sabe que con la historia no se ganan partidos, pero no ha sido precisamente un feudo que se le dé mal a los bermellones.

Desde la 13-14 en Segunda División no visita Ipurúa el Mallorca, y fue con victoria 0-1 gol de Alfaro en el 61'. Pero es que en cinco de las siete visitas a Éibar el RCD Mallorca ha vencido.

Aquel día el Mallorca formaba con Miño, Ximo, Geromel, Nunes, Bigas, Kevin. Thomas, Alfaro, Álex Moreno, Nsue, Geijo. También jugaron Antonio lópez, Gerard Moreno y Víctor. Las anteriores visitas ya son en los 90 y 80. En la 96-97 1-2, en la 95-96 0-1, en la 92-93 0-1, y en la 88-89 0-1.

Mucho ha cambiado el Éibar en la época actual respecto a aquel Éibar que era de juego directo y campo embarrado. Hoy el equipo de Mendilíbar presiona y asfixia a sus rivales pero es un equipo con buenos fundamentos ofensivos también y con jugadores de calidad.