Cuatro equipos baleares para la siguiente temporada de la Segunda División B

Con los ascensos finales del FC Cartagena, UD Logroñés, Castellón y Sabadell, se confirma que la temporada que viene, la categoría de bronce del futbol español contará con 100 equipos que militarán en la Segunda División B.

La RFEF dividirá la categoría en cinco grupos de veinte, que a su vez, se dividirán en diez subgrupos. En ellos se disputarán los partidos con una ida y vuelta de 18 partidos por club para decidir cómo se forman los siguiente subgrupos, que decidirán finalemnte los ascenso, permanencias y descensos. Los tres mejores equipos de cada uno de los subgrupos, optará a disputar una fase para ascender a Segunda División.

Mandiola en una entrenamiento del Atlético Baleares

El equipo palmesano se verá obligado a asistir al mercado de fichajes y traer un nuevo entrenador para suplir a Manix Mandiola. El vasco lo dejó claro en la rueda de prensa después del partido contra la UE Cornellà: "Ha sido mi último partido como entrenador del ATB". El sutituto deberá lograr el ansiado ascenso a la categoría de plata que Mandiola no fue capaz de lograr.

En cambio, desde Ibiza, la situación es de incetidumbre total. Por un lado, desde Can Misses no tienen muy claro de que Pablo Alfaro pueda continuar en el banquillo de la UD Ibiza. El Presidente del Club, Amadeo Salvo, se reunió con el aragonés para ampliar su contrato, pero todavía es una incertidumbre la situación de Alfaro. En caso de que no se produzca dicho pacto, el sustituto de Alfaro podría ser Pedro Munitis.

Y desde Santa Eulalia creen que Raul Casañ podría continuar la próxima temporada. A pesar de su magnífica campaña con la entidad Pitiusa, existen especulaciones para que fiche por otro club. "Se ha hablado mucho de mi futuro, pero quiero dejar claro que la Peña es mi club y que ahora solo pienso en volver al vestuario para abrazar a mis chicos" así matizó en la rueda de prensa después de jugar contra el Castellón.