El enrevesado final de la Primera FEB para los dos equipos de Palma, el Fibwi podría mandar a Segunda al Palmer

Los caminos del deporte son inesperados. Más de uno debió pensar que vaya casualidad que en la última jornada de la Primera FEB apareciera un derbi entre Palmer Basket Mallorca y Fibwi Mallorca.

Era una opción pensar cuando se conoció el calendario que alguno de los dos equipos sino los dos podían estar en apuros en la última jornada porque se trataba de dos recién ascendidos. En efecto, en tan solo unos meses se ha pasado de la euforia de los ascensos, en el caso del Imprenta Bahía San Agustín (Fibwi), un retorno a la categoría perdida tres años antes, un ascenso muy deseado. En el caso del Palmer era un paso más en el incipiente proyecto que en poco tiempo había pasado de lo más humilde en Llucmajor a la Primera FEB en Son Moix.

Los méritos y deméritos de uno y otro han provocado que la situación sea complicada a falta de tres jornadas de liga, en especial para el Palmer, en este momento colista con siete victorias y empatado con Melilla y Tizona. Por su parte el Fibwi tiene nueve victorias pero es el peor récord de la liga ahora mismo, con nada menos de 11 derrotas consecutivas tras caer en Son Moix ante el Guipúzcoa (Inveready Gipuzkoa) 63-73. Es incomprensible la trayectoria del Bahía, de una primera vuelta espectacular en la que competían con todos, a la desintegración del equipo en la segunda vuelta, con la tensión con el anterior técnico Pablo Cano que acabó destituido y la llegada de Pablo García que aún no conoce la victoria.

El Palmer por su parte perdía en Oviedo 89-74, hace unas jornadas perdía a su mejor jugador, Phil Scrubb por lesión, por lo que las cosas se han complicado sobremanera y acumulan tres derrotas consecutivas. El equipo de Juani Díez de Acharán recibe al Alicante el domingo. A los inmobiliarios les queda el Alicante, Estudiantes y jugar como local en Son Moix ante el Fibwi.

Así las cosas por caprichos del destino, podría ocurrir que el vecino mandara a Segunda FEB al Palmer, sería la puntilla en una temporada muy difícil. El presidente Vicenç Palmer daba un mensaje de tranquilidad hace unas semanas en COPE asegurando la continuidad del proyecto aunque haya un descenso. Es un calendario muy difícil para el Palmer. El desenlace para bien o para mal es cercano, el 8 de Mayo en Son Moix.

Por su parte el Hestia Menorca está en puesto de playoff y la ilusión en Menorca es máxima por intentar jugar por el ascenso a la Liga ACB. El domingo el Palmer le podría hacer un favor si en su desesperación logra ganar al HLA Alicante, rival de playoff del Hestia.