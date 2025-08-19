La emotiva despedida del RCD Mallorca de Dominik Greif: "Siempre llevaré la isla en el corazón"

Lo ocurrido en el RCD Mallorca este verano y en especial en la portería demuestra una vez más que en el fútbol todo se dramatiza demasiado. La situación estuvo muy complicada para el club y los propios protagonistas, Dominik Greif y Leo Román, porque ambos tenían un año más de contrato pero pensaban que lo mejor para ellos era marcharse.

El Mallorca dejó muy claro que los dos no se iban a marchar, el club quiso convencer a los dos pero ante la imposibilidad intentó apostar por Leo Román por su juventud y sus condiciones, era y es patrimonio del club. El asunto estuvo muy enconado, ambos habían dicho que no querían seguir en la misma situación, no porque se llevaran mal entre ellos, sino porque no tenían claro que seguir igual les conviniera.

El Mallorca solucionó la situación de Leo Román y agilizó en el mercado la salida de Dominik Greif, empezó a escuchar ofertas. Ya que el eslovaco prefería salir, que fura bueno para el club también.

Todo ha acabado bien tras consumarse el traspaso de Greif al Olympique de Lyon por cuatro millones de euros más otros dos por bonus.

A pesar de que la etapa de Greif no ha sido lo que se pensaba cuando se le fue a fichar al Slovan de Bratislava, principalmente por los problemas que tuvo el portero en la espalda, deja un buen poso gracias a las dos últimas temporadas. De hecho, nunca ha recibido bronca de la afición, casos distintos a los de Maffeo y Larin.

Greif lo pasó muy mal su primer año, por lo que el club tuvo que fichar a Pedrag Rajkovic. Cuando estuvo recuperado, estaba a la sombra del serbio esperando su oportunidad, por eso Javier Aguirre, quien confesó que se encontró un portero "liquidado", hundido por su lesión y anímicamente muy tocado, decidió darle la Copa del Rey, y ahí fue donde el portero pudo empezar a reivindicarse y demostrar por qué el Mallorca le había fichado. Una excepcional Copa del Rey hizo que Greif levantara su carrera.

Para siempre quedarán sus intervenciones, el héroe de la Copa del Rey en Anoeta, paraba a Brais un penalti en la primera parte y después en la tanda de penaltis a Oyarzabal. Tras el gol de Darder devolvían al Mallorca a una final de Copa 21 años después. No podría repetir en la final ante el Athletic, que se llevaría la Copa.

Lo mejor y lo peor.-

El portero ha vivido lo mejor y lo peor del fútbol en la isla, las lesiones, los plazos indefinidos, la incertidumbre, la búsqueda de soluciones, los meses sin jugar. Y ha vivido lo mejor, el héroe para toda una afición y para sus compañeros cuando por fin pudo ser protagonista.

La marcha de Greif no se podía despachar con un simple comunicado y el RCD Mallorca le dedicó un mensaje especial a su ya ex portero: "siempre formarás parte de la historia del Mallorca. Gracias por hacernos soñar Dominik" indicaba el club.

La carta de Greif.-

Por su parte, Greif ha publicado una carta en mallorquín en la que resume sus sensaciones:

"Desde aquel #freeDominik ha pasado mucho tiempo y aunque nos quedaron sueños por cumplir ha llegado el momento de decir adiós. Mi llegada fue complicada, mi trayectoria también, y mi salida no ha sido diferente. Incluso tengo la sensación de que nuestros caminos nunca deberían haberse encontrado con tantas dificultades.

De todas formas, a pesar de todos los obstáculos, con las oportunidades que tuve, juntos conseguimos cosas muy bonitas para el club, para la isla y para su gente y me siento profundamente orgulloso.

Llevaré siempre en el corazón todas las personas que día a día trabajan en silencio junto al primer equipo, y por descontado a mis compañeros, con quienes he compartido vestuario, esfuerzos, alegrías, lágrimas y dolor. También estoy muy agradecido al míster y todo su equipo, que me ha dado su confianza y la oportunidad de relanzar su carrera.

Gracias a vosotros, afición, por cada saludo en las calles de Palma, en cualquier rincón de la isla, y por vuestro apoyo incondicional en Son Moix. Por este escudo he dado el máximo cada día, también en los momentos en los que nadie miraba y pocos se interesaban. Por esto me voy con la cabeza bien alta.

Aunque me hace daño aquella tanda de penaltis, todavía oigo los balones rozando los dedos por milímetros y me pregunto si no podría haber hecho algo más.

La Cartuja, la noche mágica, la noche mágica de San Sebastián, la semifinal de la Supercopa y la lucha por Europa serán capítulos imborrables de mi carrera. Mallorca siempre ocupará un lugar único y eterno en mi corazón. Gracias por todo y hasta siempre. Visca el Mallorca!"

Su carácter introvertido y seguramente con una alta autoexigencia, quizá tampoco le ayudaran a llevarlo bien en los malos momentos. Algo hacía presagiar que no sería fácil cuando el primer intento por ficharle, aún con mascarillas, no fraguó por decisión del Slovan, lo que hizo famosa aquella campaña de los aficionados "#freeDominik".