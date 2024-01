La emoción de Siria de la que es protagonista Héctor Cúper

Hace tiempo que Héctor Cúper recorre las carreteras secundarias del fútbol mundial. Tras haber hecho historia con el RCD Mallorca, al que llevó a una final de Copa del Rey, otra de Recopa, un quinto y un tercer puesto en la liga, dirigió al Valencia en dos finales de Liga de Campeones y después al Inter de Milán.

Al Mallorca había llegado tras dirigir a Huracán y Lanús, club con el que ganó la Conmebol. Tras su etapa puntera en Europa, el técnico argentino dirigió en otra etapa al Mallorca, al Betis, al Parma, Aris, Racing, Orudsport o Al-Wasl. Pero hace años que pasó a especializarse en selecciones nacionales. Dirigió a Georgia, Egipto, Uzbequistán, República del Congo hasta sorprender con su nombramiento como seleccionador de Siria. Ya no es noticia diaria la guerra de Siria pero es obvio que es un país convulso en una zona caliente del planeta.

Ahora con Siria acaba de hacer historia ya que tras vencer a la India 1-0 ha metido a la selección del Oriente Próximo en los octavos de la Copa de Asia por primera vez en su historia. Tras el partido, han circulado ya por medio mundo las imágenes del final de la entrevista de televisión a Héctor Cúper cuando rompen a llorar el traductor y el propio entrevistador de la televisión, ante la sonrisa del propio Cúper que acaba retirándose de la escena mientras siguen sin contener el llano sus interlocutores que se acaban abrazando.

















En declaraciones a Infobae, el técnico argentino decía que "es un país muy golpeado por problemas de fronteras, pero ahora no los hay. Damasco es una ciudad tranquila. Yo llegué a trabajar en situaciones peores, como cuando dirigía a la selección de Georgia y estaba en guerra a unos 80 kilómetros. Eso sí, si la cosa se complica, yo no me voy a quedar. Nadie me obliga a vivir en Siria, pero yo quiero estar aquí. Algunos jugadores tuvieron problemas ligados al terrorismo. Un sesenta por ciento, aproximadamente, tiene problemas de este tipo. Han sufrido mucho, pero noto que tienen temperamento para superar las cosas".

