Hace 17 años que la ciudad de Manacor está en el mapa del mundo gracias a su hijo más ilustre y universal, Rafael Nadal Parera. Hace años que los vecinos de Manacor y Porto Cristo ya no saben qué responder cuando les preguntan por Rafel. Los calificativos se han agotado, qué se puede decir de alguien que no para de pulverizar récords, de superarse, de engrandecer su figura y la de su tierra.

La auténtica ciudad del tenis que es la Academia Rafa Nadal reunió a vecinos de Manacor, de Mallorca y de toda España. Personas que habían cogido un barco la noche anterior para llegar a primera hora a la isla y plantarse en la Academia para vivir allí algo tan especial. Como unos amigos que habían llegado de Valencia y que así lo contaban en el micrófono de Cope.

Gran ambiente a pesar de que los peores temores sobrevolaban el ambiente viendo los dos primeros sets y ese 2-0 de Daniil Medvedev. Pero para entonces los que habían viajado desde Valencia se repetían que estar viviendo ese momento allí ya había valido la pena, porque lo que había hecho Nadal era impensable, plantarse en la final viniendo de donde venía, medio año sin competir, después de la lesión en el pie la semana en casa por el positivo, sin apenas sensaciones viajar a Australia como dijo Toni Nadal para sentir que volvía a competir más que pensando en qué pudiera lograr en Melbourne.

La familia en un reservado para seguir el partido con la tranquilidad que se pudiiera tener en una ocasión así. Los alumnos aislados en esa burbuja en la que están los 140 jóvenes internos en la Academia y a los que se quiere preservar para evitar cualquier brote. Así se vivió un domingo inolvidable de finales de Enero en la Rafa Nadal Academy.

Una manacorina decía al final del paritdo en Cope "es el mejor del mundo y lo ha vuelto a demostrar, estamos muy orgullosos de él". Los valencianos que habían viajado en barco estaban exultantes: "claro que ha merecido la pena, si hace falta me cojo ocho ferrys para algo así". Su compañero decía que "no hay palabras para definir lo que hemos sentido. Es resistir, resistir, no sé cómo lo hace, es un superhombre. 22 no sé si hará pero como él no habrá otro ya te lo digo. Siempre parece el último triunfo pero es algo que no tiene fin".

Otro aficionado decía emocionado tras el encuentro que "son un montón de virtundes juntas, talento, afán de superación, creer en sí mismo, motivación, es un ejemplo para todos. Nos hace muy felices. Lo veía bastante difícil pero si hay alguien capaz de hacerlo es Rafa Nadal".

El ambiente era de incredulidad y explosión de alegría en cuanto finalizó la final.

Felicitación de Djokovic

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena ?????? @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc