Emilio Nsue estalla contra la Federación de Guinea Ecuatorial tras ser excluido

Quién lo iba a decir pero tras los mayores momentos de felicidad que ha vivido Emilio Nsue con la selección de Guinea Ecuatorial y tras una gran Copa de África, en la que ha sido Bota de Oro con sus cinco goles, está viviendo los peores momentos al haber sido sancionado y excluido por la Federación de Guinea Ecuatorial que le acusó de indisciplina, junto a Iban Salvador.

El ex mallorquinsita no sólo ha negado las acusaciones con rotunidad sino que ha acusado de corrupción a los dirigentes de la Federación que encabeza Tomás Ndong. Esto puede significar su salida definitiva de la selección si no cambian mucho las cosas.

La situación de tensión viene de atrás, no es una historia nueva ni es un desencuentro concreto con los dirigentes.Nsue como capitán de la selección ya estaba siendo objetivo de los dirigentes de dicha federación por dar la cara por el equipo, y los seleccionadores han continuado llamándole, el último Juan Mincha.

Según el comunicado de la Federación, FEGUIFUT, la expulsión de Nsue ha sido "por incurrir en varios episodios de indisciplina antes, durante y después de la participación de la selección" en el torneo, en una una resolución que firma el secretario general de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, Juan Antonio Nguema.

El jugador no se ha mordido la lengua: "Me han tirado sin ninguna explicación, se han inventado un régimen interno ilegal. Me han humillado mundialmente", afirma en un directo en Instagram junto a Iban Salvador que recoge "África Futbolera".

Nsue dice que han querido "humillarnos porque no hay régimen interno. Nadie nos ha llamado para decir que somos indisciplinados. Han amenazado a nuestro entrenador para que diga que somos indisciplinados. Quieren cambiar el proyecto deportivo y traer brasileños. Eres un sin vergüenza, somos la décima mejor selección del continente africano".



Emilio Nsue, con un enfado monumental, afirma que "en mis 12 años es la peor humillación que yo he sufrido y vosotros lo habéis sufrido en el pueblo de Guinea Ecuatorial. Os parece normal que yo llegue a Costa de Marfil, me digan que me van a recibir. Me han tirado sin ninguna explicación, se han inventado un régimen interno ilegal. Me han humillado mundialmente".

Avisa a los dirigentes: "Voy a ir a por vosotros, sois lo peor de Guinea Ecuatorial. Sois o vosotros o nosotros, vamos a ir hasta el final. Corruptos, cánceres y sinvergüenzas. Quieren poner a su gente, que no trabajan y cobran. Es un círculo de corruptos, mentirosos y ladrones".

El ex bermellón no ha guardado nada tras todo lo que lleva aguantando estos años por defender la camiseta de Guinea Ecuatorial, sobre los gestores del fútbol: "Estos cánceres que gestionan el fútbol local llevan años robando y no nos van a callar. Estamos todos los compañeros unidos, son unos corruptos" y afirma que la directiva presidida por Venancio Tomás Ndong se llevó "un millón de euros" en la anterior Copa Africana de Naciones de Camerún donde cayeron en cuartos.

Finalmente, el mallorquín de origen ecuatoguineando va a donar la Bota de Oro que ha conseguido a la gente para dejar claro que con este presidente y esta directiva no pueden seguir: "Voy a morir por mi país, voy a entregar la bota al pueblo y que la disfruten. La selección está por encima de todo y de todos. Viva la Nzalang y Guinea Ecuatorial. La Nzalang va a seguir pero con este Presidente y su Directiva no vamos a ir. Seguir con ellos sería una humillación".

La plantilla se ha expresado en un comunicado sobre la situación que están viviendo.





