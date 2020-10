Eduardo Horrach: “Es un desafío contra ti mismo"

25 horas, 5 minutos y 58 segundos es el tiempo que ha tardado Eduardo Horrach en dar la vuelta a Mallorca en solitario y a vela, estableciendo el nuevo Récord de la Vuelta a Mallorca en la categoría de solitarios para monocascos de hasta 40 pies de eslora. La travesía inició el pasado domingo a las 08.04 horas y concluyó ayer lunes a las 09.10 horas en la enfilación entre el Dique del Oeste y el faro del Portitxol.

“La verdad es que ayer primero le di una buena paliza al sofá y después a la cama”, ha bromeado Horrach, quien ya en tierra firma ha concedido una entrevista este martes a Cristina de Ahumada en Cope, en La Mañana en Baleares.

Sobre cuál es el secreto para aguantar estas 25 horas en solitario, el regatista ha desvelado que “la clave es hacerlo tan cerca de la costa porque, a pesar de ser en mar abierto, tienes la seguridad de que estás en una zona en la que por lo menos no hay peligro de caerse al mar”, añadiendo que “es igual de peligroso que un error de maniobra, cualquier avería o algo tan sencillo y humana como quedarse unos minutos dormido, porque puedes terminar sobre los acantilados, y tener unas consecuencias igual de fatales. Pero bueno, tomando mucho café y bebidas energéticas. Tampoco hay tiempo de gran menú, porque crea un peligro nuevo, por más que el barco esté preparado para esto. Porque a pesar de que lo importante es terminar, lo intentas hacer en el menor tiempo posible, porque estás compitiendo contra ti mismo y contra el cronómetro”.

“Es verdad que el viento es una dificultad añadida, digamos que es un factor que no podemos cambiar. Por más que cada vez los modelos de predicción meteorológicas van mejorando, esto no deja de ser una ciencia muy poco exacta, sobre todo cuando hay que tomar decisiones con mucha antelación. Este récord no es 'salgo cuando me apetece y listo', hay un reglamento y un protocolo basado sobre todo en la seguridad. Este evento está organizado por el Real Club Náutico de Palma, que se encarga de toda la responsabilidades en ese sentido. Es bastante estricto, y el desafió hay que anunciarlo con un mínimo de seis días de antelación. Puedes modificarlo unas horas antes , pero hay un momento en que tienes que jugársela”, ha explicado Horrach, que tenía la intención de conseguir el récord en menos tiempo de las 25 horas, 5 minutos y 58 segundos que ha tardado. “Creo y estoy seguro de que se puede hacer en menos tiempo”, ha afirmado.

“Es un desafío contra ti mismo. Como ocurre con mucha gente después de pasar por circunstancias un poco especiales, por temas de salud, decidimos hacer este desafió. Sobre todo por el cambio de vida que comporta el hecho de haber pasado por circunstancias que te pueden dejar secuelas,” ha contado Eduardo Horrach, que ha cumplido la promesa que se hizo a sí mismo cuando superó un cáncer en 2017.