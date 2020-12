Duelo por todo lo alto en el estadio de los Juegos Mediterráneos

Almería y Mallorca juegan hoy a las siete de la tarde un encuentro que es, sin duda alguna, el partido más destacado de esta nueva jornada de la Liga Smartbank.Andaluces y mallorquines llegan a la cita en un estado de forma tremendamente dulce que, en el caso de los locales, desde que el Almería perdió en la jornada 6 por 2-0 contra la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto andaluz ha entrado en un momento tremendamente bueno de resultados ya que desde esa fecha no pierde desde hace diez jornadas y ha ganado en ocho de esos encuentros.

Los resultados cosechados por el conjunto entrenado por José Gomes le han catapultado a la zona alta de la tabla ocupando una más que meritoria y merecida cuarta posición que le sitúa como un serio candidato a todo en esta temporada. Tenemos que ser muy fuertes a la hora de defender y evitando centros laterales además de ser inteligentes sobre cómo ocupar la zona del centro del campo para evitar que circulen el balón con comodidad. Y salir con coraje para imponer nuestro estilo de juego. Ellos son muy buenos en posesión y centrando y en movimientos de ruputura pero si tenemos el balón, podremos anularlos. Una de las cosas importantes para ganar el partido es tener el esférico", señalaba en la previa el técnico del Almería.

En cuanto al Real Mallorca poco se puede decir que no se haya dicho ya de los de Luis García. Hasta ayer el equipo era líder de la categoría y hoy puede volver a serlo si logra la victoria o puntua en casa del Almería, un resultado que le permitiría prolongar su excelente racha de resultados. Los mallorquines no pierden desde la primera jornada y son el equipo menos goleado de toda la categoría con tan sólo tres tantos en contra y uno de los más goleadores habiendo marcado hasta el momento un total de 16 goles. Con la cercanía del encuentro ante el Castellón para el Mallorca y el del Alcorcón para el Almería hará, a buen seguro, que ambos equipos roten por lo que adivinar un once se hace harto complicado.