Pocas veces se ha visto nada igual. Dos equipos mandan en la tercera categoría del fútbol español. La Primera RFEF, una competición igualada y durísima en la que cualquier rival gana a cualquiera, se ha visto esta temporada sacudida por la superioridad aplastante de dos equipos, el CD Castellón y la UD Ibiza. 49 puntos el Castellón, 47 la UD Ibiza, y ya a diez, con 37, el Córdoba.

Cuando acaba de comenzar la segunda vuelta, sólo un partido ha perdido el equipo de Guillermo Fernández Romo de 20 jornadas disputadas. Y sin embargo, no le basta para ser líder en el grupo II de la Primera RFEF. Y es que como decía la semana pasada el presidente Amadeo Salvo, un equipo está siendo aun mejores que ellos. El Castellón, pese a haber perdido en Can Misses, pese a llevar tres derrotas, siguen mandando merced a sus 16 victorias en 20 jornadas. El equipo del neerlandés Dick Schreuder sigue sin aflojar a pesar de la presión del Ibiza.

Los celestes ganaban claramente al Alcoyano por 3-0 en Can Misses por la mañana y se ponían líderes provisionales. La presión era para el Castellón que visitaba la Rosaleda de Málaga con 22.000 almas. La presión no detuvo a los orelluts que con un gol de Manu Sánchez en la segunda mitad conseguían la victoria y mantener el liderato.

El duelo Castellón-Ibiza se ha convertido en uno de los pulsos más espectaculares de la categoría, con lo que hay en juego. ya que hay que recordar que el primero sube directamente a Segunda División, al fútbol profesional, con lo que cambia todo el panorama al recibir ingresos y entrar en el fútbol profesional. En el grupo I, la Ponferradina con 39 puntos lidera, seguido con 38 de Nàstic, Celta y Cultural y Deportiva Leonesa.

El técnico Fernández Romo elude cada semana la comparativa y se centra en el rival de turno. Siempre recuerda que no están pendientes de lo que haga el rival para no reforzar esa ansiedad que puede provococar que no falle el rival. Al ser preguntado ayer si iba a ver el Málaga-Castellón, el técnico celeste dejaba claro que iba a ver el Intercity, su siguiente rival.