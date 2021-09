Doble cita para el Palmer Alma Mediterránea ante Frankfurt y Sibiu

Al fin arranca el baloncesto. La espera se ha hecho larga desde el último partido en Mayo para el Palmer Alma Mediterránea, que caía en el playoff ante Breogán. El nuevo proyecto del Imprenta Bahía San Agustín sólo cuenta con tres piezas de la pasada temporada como son Pol Figueras, Olle Lundqvist y Milan Suscavcevic, además del tándem técnico, Álex Pérez y Pau Tomàs, con la dirección de Pepe Laso. El club ha perdido a Kike Fernández, auténtico director deportivo y un técnico muy apreciado en el club por su capacidad, y que por motivos familiares no está esta temporada en Palma.

El Palmer se estrena hoy en el trofeo Ciutat d'Inca, será a las 21h ante el Frankfort Skyliners alemán que dirige el técnico español Diego Ocampo. Y el domingo será el turno ante su afición en el Palau de Son Moix con motivo del Ciutat de Palma, el rival será el desconocido Sibiu rumano, que está de gira por España y que perdía ante Baskonia 101-56, con el ex Obradoiro Steven Enoch como máximo anotador en las filas baskonistas con 16 puntos. En el Palmer Alma Mediterránea habrá tres bajas en estos dos partidos. No pueden contar por lesión con el base sueco Olle Lundqvist, Víctor Moreno y Bautista Lugarini, este último en proceso de recuperación de una lesión.

Se presentan caras nuevas como el base Marc Peñarroya, hijo del técnico de Valencia, el internacional argentino Máximo Fjellerup, el también argentino Fausto Ruesga, cedido por Andorra, el búlgaro ex del Real Madrid Kostan Kostadinov, el congoleño Joel Kayinda que viene de Ponferrada de LEB Plata, y el pívot Amadi Ikpeze que viene de jugar en Kosovo. También está el base canterano Joan Feliu.

La media edad del equipo aún es más joven, 21 años, que el ya pipiolo equipo de la pasada temporada, pero que contaba con Harrell y Jawara que subían ligeramente esa media. El comportamiento que vaya a tener el equipo en una competición donde además de calidad hay bastante oficio ,es una incógnita, como lo era la pasada temporada en la que el Palmer fue creciendo como equipo y dio muy buenas tardes de baloncesto.

La crisis económica hizo que el presidente Guillem Boscana buscara una modelo de supervivencia y, aunque no aparece por ningún lado, se vinculó al agente Igor Crespo para incorporar jugadores jugadores al equipo. Algunos piensan que es pan para hoy y hambre para mañana porque es un proyecto cortoplacista. Es cierto que a día de hoy no hay opciones de pensar más allá y que la supervivencia es el único objetivo. Hoy tenemos baloncesto, mañana ya veremos, se trata de seguir teniéndolo. Y en ese terreno, Boscana como zorro viejo después de tantos años dirigiendo un club, tiene claro el camino que no es otro que la supervivencia. Quizá de otra manera no habría equipo de LEB Oro. A día de hoy es lo que hay como se suele decir y lo que importa es que haya un equipo que haga disfrutar a la gente y el club está cumpliendo.

El encuentro de hoy será el primer test serio tras un entrenamiento con el equipo de EBA, si bien el equipo apenas ha entrenado junto ya que la mitad de la plantilla estuvo en cuarentena hasta el martes, además de un positivo. Tan solo desde el martes han podido trabajar Pérez y Tomàs con toda la plantilla.