Dimonio, campeón del torneo de mascotas organizado por la Liga

El Mallorca, más en concreto, su mascota Dimonió, están de enhorabuena. El demonio que defiende los colores del Mallorca y se encarga de animar desde la pista de atletismo a los aficionados a que aumenten los decibelios en los partidos del Real Mallorca se ha alzado como ganador indiscutible del torneo de mascotas que, a través de las redes sociales, ha llevado a cabo la Liga para buscar una diversión para los aficionados de los equipos durante el tiempo de la cuarentena.

En la finalísima, además, Dimonió no ha estado sólo en su lucha por intentar ganar a la mascota del Valencia. En las votaciones se registraban, para dar el voto a la mascota bermellonas los retuits y para dárselo a la del Valencia los 'me gusta' de la aplicación en tuiter. Un llamativo algoritmo, eso sí, desvelaba que en los móviles y tablets androids no se podían contabilizar los retuiteos de aficionados que llevaban incluido un comentario, cosa que sí se contabilizaba en los móviles Iphone de la marca apple, un hecho éste que en anteriores rondas del torneo había despertado la sorpresa de los aficionados que veían como su mascota quedaba eliminada al contabilizarse esos retuits con comentario.

Para lograr hacerse con el título de campeón, el dimoni mallorquinista no ha estado sólo ya que ha contado con el apoyo de los aficionados del Mallorca y también de equipos con los que la afición del Mallorca ha creado lazos durante estos últimos años, caso de la afición del Real Murcia o Real Racing de Santander y con la inestimable ayuda también de Rafael Nadal o de Steve Nash, entre otros. El tenista mallorquín no sólo retuiteó el tuit de la liga si no que también lo comentó al igual que el accionista bermellón.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Vamos Dimonió! Retweet for <a href="https://twitter.com/RCD_Mallorca?ref_src=twsrc%5Etfw">@RCD_Mallorca</a> <a href="https://t.co/d2XsqEELtZ">https://t.co/d2XsqEELtZ</a></p>— Steve Nash (@SteveNash) <a href="https://twitter.com/SteveNash/status/1263446196720267265?ref_src=twsrc%5Etfw">May 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>