El día en el que Moreno enfadó a Messi, 5-2 la última visita al Camp Nou del RCD Mallorca

No ha habido muchas visitas en los últimos años al Camp Nou por la sencilla razón de que el RCD Mallorca no ha estado demasiado en la máxima categoría. Hace más de una década que no puntúan en el feudo azulgrana, desde la 2010-11, pero es cierto que no ha habido muchas visitas ya que poco después el Mallorca acababa descendiendo a Segunda, fue en 2013.

Tardaría en volver a Primera, necesitó incluso el purgatorio de la Segunda B donde cobró impulso la institución y el equipo a los mandos de Vicente Moreno para subir en dos años de nuevo a Primera. Todo era a estrenar esta temporada 2019-20, el Mallorca tenía la ilusión de los novatos porque a pesar de su larga historia en Primera, llevaba seis años sin estar en la máxima categoría y mucha gente joven lo disfrutaba como un niño con zapatos nuevos.

En plena efervescencia llegaba en el otoño del 2019 el Mallorca visitaba al Barcelona de un Messi que estaba celebrando su balón de Oro número 350. Aquel día los bermellones se llevarían un severo correctivo, 5-2, nada descabellado cuando se acude a Camp Nou o Bernabéu si no haces las cosas muy bien, pero sobre todo quedaría para el recuerdo la bronca en la banda entre el astro argentino y el entrenador del RCD Mallorca, Vicente Moreno.

Y es que no es frecuente ver a un entrenador discutiendo con un jugador del equipo contrario, ocurre, claro que ocurre, pero no es frecuente, mucho menos aún si este jugador es Messi. El caso es el astro argentino le prometió vengarse del técnico por sus palabras, fuera lo que fuera lo que hablaron, lo hizo con creces.

Había adelantando Griezmann a los azulgrana nada más empezar a los 7' tras una carrera de campo a campo. Messi en la frontal marcaba el segundo a los 17'. A los 36 minutos acortaba diferencias Budimir, 2-1. En esos minutos, una falta de Sastre a Messi provocaba la discusión en la que al parecer Moreno recriminaba a Messi que exagerara. El ahora jugador del PSG no se lo tomó demasiado bien y acabaron discutiendo en la banda. Messi le debió decir que les iban a meter siete y cerca se quedaron.

El propio Messi repetía a los 41 minutos con otro golazo desde la frontal. A los 43 minutos llegaba la obra de arte de Luis Suárez con un gran taconazo. Repetía Budimir con un gran cabezazo ya en la segunda parte, minuto 64 y redondeaba en el 83' de nuevo Messi con otro trallazo que batía de nuevo a Reina.

Hoy la situación es muy diferente, un Mallorca jugándose la vida visita a un Barça que se juega la segunda plaza con las dudas provocadas por las derrotas ante Cádiz, Eintracht y Rayo. La fiera herida puede ser más peligrosa para un Mallorca que debe hacer las cosas muy bien y ser atrevido en ataque si quiere rascar algo.