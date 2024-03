El Ayuntamiento de Manacor tiene previsto eliminar diez patios de escuelas públicas para convertirlos en otra cosa, en "refugios climáticos". Según el proyecto, serán zonas ajardinadas con árboles. Por lo visto no había más lugares en Manacor en los que instalar jardines y zonas arboladas para los vecinos. El patio del colegio, el último refugio de los más pequeños. Donde pueden jugar aún sin la normativa de los mayores, donde no manda un club o una academia de fútbol, eso sí son refugios de infancia.

Patios de colegio como el que se ve en esta imagen, que pertenece al colegio catógico de la Pureza de Manacor, podrían desaparecer de las escuelas públicas de Manacor. Es decir, quieren decidir con el dinero del contribuyente a qué debe jugar su hijo o hija.

El último lugar en el que los niños pueden ser niños y pueden aprender todo lo que su creatividad quiera, el último espacio de libertad, el lugar necesario de aprendizaje de vida a través del juego y también sobre el juego del fútbol o el baloncesto. Nada hay más elemental que un patio, dos porterías, o dos canastas, para aprender a desenvolverse, el patio como metáfora del aprendizaje de la vida. Hay compañeros, hay rivales, con todos te tienes que entender, también tienes que defender lo tuyo, te tienes que asociar con otros, tienes que gritar, pedir el balón, darlo, te pueden ofender, te pueden herir, pero aprendes a defenderte.

En el patio aprendes el regate, nadie te dice con qué parte del pie, cuándo y cómo, corres, intentas correr más que el otro, o ser más listo y correr mejor, quieres la pelota pero es un bien preciado que quieren todos. Te relacionas de otra manera con tus compañeros, gritas, saltas. El niño aún ES. Se trata de la sabiduría de la calle la que aparece en el patio, esas calles que le fueron robadas a los niños; ahora les quieren robar también los patios.

La sociedad actual quiere programar todo el aprendizaje de los niños, los quieren hiperprotegidos de virus y enfermedades, por eso les endosan medicación en lugar de permitir que su cuerpo aprenda a defenderse y refuerce el sistema inmune; les quieren a salvo de acosos y agresiones, algo necesario que precisa la supervisión de los adultos a cierta distancia; les quieren protegidos sí, pero les dan un teléfono en internet con el que le roban su infancia porque un día se van a encontrar el porno y la violencia.

Protegidos de su desarrollo como niños con lavados de cerebro sobre si quieren ser macho o hembra contraviniendo las leyes elementales de la biología.En definitiva, mientras con una mano les roban la infancia con la otra les dicen cómo deben comportarse como niños. Un contrasentido producto de cerebros en teoría adultos que proyectan su velo ideológico hacia los más inocentes.

Pero el mayor dislate del plan del alcalde Miquel Oliver, personaje de lo más calamitoso que ha dado la política mallorquina, es el pretexto con el que quieren robar el fútbol a los pequeños: el "cambio climático". ¿Qué tiene que ver el cambio climático con el fútbol y el esparcimiento de los niños?

Según los datos que presentaba hace un mes el Ayuntamiento de Manacor,serán "15.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos y 18.000 metros cuadrados de superficie permeable, lo que equivale a tres campos de fútbol", es curioso que para dar una idea del espacio que se roba del fútbol para los niños se ponga el ejemplo de la superficie de los campos de fútbol.

Deben pensar que para jugar al fútbol ya tienen los clubes y las escoletas de los clubes, que cada uno se lo apañe donde quiera pero no en el colegio. Es obvio que ignoran lo que significa el patio y el fútbol en la infancia, el juego natural, espontáneo, no programado ni sujeto a reglamentos. No es sólo fútbol, es desarrollo de los niños y niñas (se les olvida que muchas niñas también quieren jugar a fútbol).

Quienen sustituir los patios por zonas de arena y grava, ¿ahí se tirarán? y dicen que abren la participación a los niños a ver qué les gustaría hacer. Un niño difícilmente entenderá que se le consulte todo y de hecho si cree que todo se le debe consultar aceptará mal que las cosas no sean como quiera, porque la vida consiste en aceptar aquello que no puedes cambiar y cambiar aquello que puedes transformar. Y eso se aprende.

Sobre la financiación de este delirante plan, dijeron los del Ayuntamiento de Manacor (y por lo visto de la oposición no hay noticias) que la redacción del proyecto en un 80% venía por una subvención de la "Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica". ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación? Huele a hierba y no de la que quieren plantar precisamente.