David Carro, pasión en la pista por el baloncesto a los 47 años: "Me exige mucho estar a la altura de estos chicos que son aviones"

En el baloncesto español asombra un jugador bien conocido, Marcelinho Huertas, quien está en plenitud a sus 42 años. Hace unos días anotaba 25 puntos ante el Real Madrid, pero su ejemplo es permanente en cada jornada, sea ACB, sea competición europea con La Laguna Tenerife.

El base brasileño ex del Barcelona y los Lakers entre otros, es un ejemplo de longevidad y de pasión por el baloncesto. En Mallorca existe otro Marcelinho, es precisamente su agente, David Carro Funes, quien a sus 47 años sigue en activo junto a chicos que podrían ser sus hijos.

Carro juega en el San José Obrero, un clásico del baloncesto mallorquín cuna de jugadores de donde han salido nada menos que Rudy y Marta Fernández entre otros.

En esta entrevista en DEPORTES COPE BALEARES, Carro explica por qué sigue jugando ante jóvenes que podrían sobrepasarle físicamente, qué le motiva, qué intenta transmitir y cuál es su rol en el equipo. "Sigo jugando porque el baloncesto es el amor de mi vida. Es lo que más me gusta del mundo, es una enfermedad competitiva también. Lo llevo haciendo desde los ocho años y tengo 47. Siempre ha sido mi sueño, eso mantiene el niño, me hace más joven. Muchos me dicen que tengo complejo de Peter Pan, bendito porque me lo paso bien. Me cuesta estar físicamente para estar como están los aviones, mis niños, además en San José Obrero que se ha destacado como cuna del baloncesto balear. El entrenador Leo el hecho de haberse clasificado para fase de ascenso con un equipo junior prácticamente, habla del gran trabajo".

También explica la diferencia generacional que observa entre los chicos de esta generación y generaciones anteriores. "Intento transmitir espíritu competitivo" explica.

En lo que más nota la diferencia es en algo tan sencillo como la música y algunas conversaciones. "Muchas veces no sé de qué están hablando. Por ejemplo cuando suena la play list, cada uno escoge una canción mientras estamos calentando. Si suena Tina Turner el entrenador me dice 'es la que has elegido tú, ¿no?' el resto no conozco a nadie" dice divertido.

"Estoy muy contento, antes me preocupaba si jugaba más o menos, ahora no me preocupa nada, yo ya he tenido mi época, en el equipo tengo muy rol, pero los chicos son los protagonistas del equipo".

Carro reconoce que "ellos tienen ahora mil distracciones que nosotros no teníamos, las redes sociales, la inmediatez de hoy. Atléticamente son mejore que nosotros. Quizá la diferencia es la competitividad. Ellos si van ganando de 12 están tranquilos y a veces el rival te coge. En nuestra época era si ganabas de 12 había que ganar de 30. Pero ellos son infinitamente mejores que nosotros a su edad. Ellos se esfuerzan mucho, trabajan una cantidad increíble de horas, sus motivaciones son diferentes a las nuestras. Es muy interesante vivir ese cambio dentro de un vestuario. Yo ver allí y ver esas caras de chavales, podrían ser mis hijos. Otra razón también es que mi nene viera un día a su papá en una pista".

Finalmente, Carro se ríe recordando que sus jugadores profesionales "buscan mis imágenes constantemente. Cada vez que cuelgo algo en Instagram tengo en seguida a Heurtel, Marcelo, Shengelia, Doornekamp... todos muriéndose de la risa".