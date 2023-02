Dani Rodríguez: "Marcar dos goles en un partido es una pasada"

Estuvo en todo. Dani Rodríguez fue el gran protagonista de la victoria del RCD Mallorca ante el Villarreal, un partido loco y lleno de errores que propiciaron la mayor goleada de los últimos tiempos en Son Moix. En un estadio acostumbrado a la sobriedad, a los pocos goles, a las víctorias mínimas, llevaban cuatro consecutivas por 1-0, fue todo un festín lo vivido el sábado.

Uno de esos partidos muy entretenidos en los que pasan muchas cosas y que aborrecen los entrenadores porque vinieron de errores evitables, tanto de unos como de otros. Dani Rodríguez fue el encargado de encarrilar la victoria con sus dos testarazos, uno en cada tiempo y tras empatar el Villarreal. Sobre todo el primero de bella factura a centro de Maffeo, el segundo de córner a centro de Lee. Pero además el betanceiro fue el protagonista de la acción que marcó el partido, al recibir un manotazo de Manu Trigueros que le costó la expulsión al jugador del Villarreal a los 20 minutos.

Dani es el primer jugador de la liga en marcar dos goles de cabeza en un partido en este campeonato y suma tres tantos en lo que llevamos de temporada en liga. Precisamente el gallego expresaba hace pocos días en su visita a Deportes Cope Baleares su deseo de aportar más. Quedó bendecido.

"Estoy muy contento por mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres,mis amigos, la gente que estaba ahí cuando no marcaba. Estoy muy contento porque además los goles sirvieron para ganar. En el segundo gol me he emocionado porque justo allí está mi mujer y mis hijos, un doblete en primera es una pasada para mí, cada partgido es un regalo y encima con un doblete", decía el jugador en los medios del club.

No obstante, el jugador era claro sobre los errores evitables que enojaron a Javier Aguirre: "Sus goles son fallos nuestros, les dimos de comer porque no nos habían generado, hay que corregirlo esto. Los cambios han respondido y eso habla bien del equipo, nos hace más competitivos juegue quien juegue y nos hace mejores. Fuimos protagonistas para lo bueno como para lo malo, partido redondo, nos ponemos con los mismos puntos que el Villarreal que es un equipazo".

Sobre el cariño de la gente, "eso es maravilloso, desde el primer día que llegué aquí, la gente me quiere mucho y yo a ellos", y reivindicaba la necesidad de mejorar fuera: "tenemos que dar un paso adelante y hacer las cosas bien fuera de casa".