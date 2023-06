El culebrón de la renovación de Tato puede quedar resuelto en breve

No ha sido una renovación tan fácil como se podía anticipar tras conseguir la permanencia in extremis, parecía que Tato se lo había ganado y que no habría dudas, pero no ha sido así. El técnico de la salvación y la dirección deportiva del At.Baleares de Patrick Messow y Jordi Roger han mantenido una negociación que no ha sido tan plácida como cabía pensar.

García Escudero "Tato" quería que se respetara su trabajo, no ha pedido nada extraordinario ni ha sido un problema de cantidades económicas, no quería ser un convidado de piedra en la planificación de la plantilla.

En estos puntos ha habido algo de choque entre ambas partes y todo hacía indicar que el asunto podía romperse. Pero no ha sido así por expreso deseo del presidente, Ingo Volckmann, que fue quien apostó por Tato en lugar de Onésimo para que fuera el técnico que intentara salvar al equipo. Todo el mundo tiene claro en la vía de Cintura que al final se hace lo que diga el propietario, que no entra en las negociaciones pero que marca la dirección. En las próximas horas podría hacerse pública la continuidad de Tato si no hay contratiempo.

Gorka Santamaría otra vez en el radar.-

Mientras, hoy se despide Laure Sanabria, que cuelga las botas a sus 38 años a pesar de que tenía un año más de contrato. Ha sido una sorpresa porque el propio Laure decía en Tiempo de Juego nada más salvarse que quería continuar, que estaba ilusionado.

Y el club mientras tanto sigue rastreando el mercado de delanteros tras la marcha de Dioni, quien ayer era presentado por el Málaga como primer fichaje. Gorka Santamaría, ex del Deportivo y el Badajoz vuelve a estar en el radar. El delantero fue objetivo en el mercado de invierno aunque finalmente se decantó por el Badajoz, con el que marcaba cuatro goles en la segunda vuelta.