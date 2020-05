El 'Cucho' no cierra la puerta a seguir en el Mallorca

El ‘Cucho’ Hernández, tiene muchas ganas de volver a marcar y de poder acabar una temporada que, para él, había comenzado a despegar del todo cuando el Mallorca se vio afectado, como todo el deporte de España y del mundo, por el parón obligado a la pandemia del COVID19. Ayer, el jugador colombiano atendió a Deportes Cope Mallorca para explicar cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos y, en especial, la segunda semana de trabajo del equipo balear en la que se ha aumentado el número de jugadores que pueden entrenar juntos llegando a hacerse grupos de hasta diez futbolistas. “Es un poco más diferente. Lo necesitábamos pero teníamos claro que la salud era lo más importante y que lo que está pasando es más importante que el fútbol pero había que volver y volver con mucho cuidado”, explicaba el ‘Cucho’ sobre la vuelta a los entrenamientos grupales

Explicaba el delantero bermellón también todos los pasos a seguir con el protocolo de la liga. “Es una dinámica que se coge rápido. Sabes que debes hacerlo. Llegas, te quitas la mascarilla, tiras los guantes, coges desinfectante y a entrenar y así todos los días”, relataba a la vez que confirmaba que, por ahora, no hay nadie afectado en la entidad. “Por fortuna, la cosa aquí en la isla está muy tranquila y eso nos conviene mucho para poder seguir trabajando. Todos los jugadores somos conscientes de que nos debemos cuidar tanto por nosotros como por nuestras familias. Somos conscientes de lo que hay en juego”, indicaba Hernández.

Pese a mostrarse más que contento por las medidas adoptadas por parte de la Liga en lo que respecta al protocolo sanitario, el delantero del Mallorca encuentra una serie de contradicciones en el regreso a la competición. “Es un poco ilógico estar en contacto con todos los rivales pero luego si marcas no puedes abrazarte para celebrar los goles, ya veremos que pasa”

En cuanto a su futuro, hace poco se indicó desde Colombia que el ‘Cucho’ había dicho que el Watford le quería para el año que viene, comentó: “Opciones hay muchas. Opciones de quedarme aquí las hay y de irme al Watford las ha habido desde que firme con ellos hace años. La gente ha malinterpretado lo que dije y ha podido pensar que yo dije que la temporada que viene me voy al Watford y no es así porque ni siquiera he hablado con ellos ni con el Mallorca. Mi único objetivo es que el Mallorca se quede en Primera División y luego ya veremos”.

Tras decir esa última frase, Hernández dejó otra más que esperanzadora para los aficionados mallorquinistas. “Si se logra ese objetivo [que el Mallorca siga en primera] habrá, probablemente, muchas posibilidades de seguir”, apuntó.