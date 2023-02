Cuatro partidos sin marcar lejos de Son Moix

Nada ha sido igual tras el regreso tras el parón del Mundial lejos de Son Moix. Mientras el RCD Mallorca recupera sensaciones en su casa y ha ido sacando más resultados que juego, pero al fin convenció con su partido contra el Real Madrid, lejos de su estadio el equipo sigue dando su peor versión.

No se trata tan solo de perder, se trata de ser otro equipo, un equipo desdibujado, sin control del partido, sin el tesón defensivo mostrado en casa, sin la soltura con el balón de antaño. Es más, el Mallorca apenas tira a portería, ha sido superado por Getafe, Osasuna, Cádiz y Sevilla. Es cierto que el Sevilla de Sampaoli hizo posiblemente sus mejores minutos de liga ante los bermellones, pero eso tampoco descarga de responsabilidad al Mallorca, que si algo tiene con Aguirre es capacidad para neutralizar al rival.

En el primer tiempo no hubo otro equipo que el Sevilla, mientras que en la segunda mitad y a pesar de los atacantes que iba sacando Aguirre tampoco mejoraba mucho la situación. Más allá de la polémica de la acción con Muriqi en la que el defensa del Sevilla, Badé, pudo ser expulsado. Mateu Lahoz en el VAR no consideró que fuera clara de roja por lo que no pidió a Iglesias Villanueva que fuera a verla. Con el VAR no tiene mucha fortuna el Mallorca.

Desde el pasado 6 de Noviembre el Mallorca no marca fuera de casa en la liga, fue en la victoria en Villarreal. Tras el parón por el Mundial ha acumulado estas cuatro derrotas: 2-0 en Getafe, 1-0 Osasuna, 2-0 Cádiz y 2-0 Sevilla. Ni un gol en sus desplazamientos y lo que es peor, muy pocos remates a portería.

En el partido se dieron los debuts de Augustinsson y Morlanes, este en la segunda mitad, quien decía que "nos hemos encontrado un Sevilla muy fuerte, está peleando por abajo pero sabemos de su potencial. Han hecho un partido muy bueno y nos ha costado llegar a campo contrario, al final a la desesperada hemos tenido alguna llegada que no hemos sabido materializar".