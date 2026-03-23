Correctivo en Elda a la UD Ibiza que sigue alejándose del playoff: "Debemos tener mucha personalidad"

Hablaba Luis Aragonés de los dientes de sierra de un equipo cuando no era capaz de mantener una regularidad, cuando tenía grandes subidas y bajadas. Una trayectoria desigual y poco fiable. Es exactamente la trayectoria de la UD Ibiza esta temporada.

Cuando parece que toma el pulso a la competición y va a ser un equipo fiable, vuelve a las andadas. Tras haber encadenado dos victorias ha vuelto a encadenar dos derrotas y además muy dolorosas.

En casa ante el Marbella que llegaba en descenso y este fin de semana se llevaba un severo correctivo de Elda ante uno de los equipos más en forma. Los celestes caían 3-0 ante el equipo del ex bermellón Claudio Barragán.

Una derrota no exenta de polémica porque se anulaba un gol a Davo con 0-0 por muy poca cosa, el árbitro señalaba falta del delantero al defensa. De nada sirvió la petición de revisión de Miguel Álvarez. El árbitro fue de muy mala gana a ver la acción y tras ver una toma más que lejana en la que no se apreciaba apenas nada mantuvo su decisión de anular el gol para incredulidad del técnico celeste. El partido acababa 3-0 con un tercer gol anotado de penalti por el ex balearico Dioni.

Álvarez se lamentaba de la derrota: "sabíamos de la dificultad, hemos hecho una buena primera parte, haciendo ocasiones incluso el gol que nos quitan. Luego la segunda no tiene nada que ver y nos hacen dos goles en siete minutos. Uno no espera que pase esto, pero después del 2-0 ellos se han sentido muy cómodos y te vienes abajo. Creo que el plan de partido era bueno, pero otra vez en tres minutos se te va al traste, a este nivel no se puede regalar".

El técnico insiste en que "hemos concedido cosas que son sencillas, hay que tener la capacidad de verlo. En la segunda ya juegas más a campo abierto y que son muy buenos a campo abierto. Si tienen los puntos que tienen en casa es por algo".

Sobre la entrada de Javi Eslava quien desde que llegó apenas ha podido jugar decía que "ha habido jugadores que a nivel colectivo han hecho muy buen partido. Javi llegó como nombre importante pero no lo hemos podido tener un mes".

El equipo tendrá que hacer una muy buena recta final para estar en playoff, está a seis puntos ahora mismo: "es obvio que esta categoría es muy fuerte, hay que tener suerte de encadenar una dinámica, estos nueve partidos has de tener mucha personalidad para competirlos. Hay candidatos por todos los sitios" sentencia Álvarez.