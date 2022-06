Copete llega al RCD Mallorca "muy agradecido por la oportunidad que me ha dado"

Debutará en Primera División con el RCD Mallorca, José Manuel Arias Copete, el primer fichaje para la temporada 2022-23 va dando pasos en su crecimiento. En la última temporada debutaba en la Segunda División en las filas de la Ponferradina y ahora ha sido el RCD Mallorca el club que ha confiado en las posibilidades del central de Écija para la máxima categoría.

Muy feliz de unirme a esta gran familia.Con muchas ganas de empezar a trabajar.

Gracias @RCD_Mallorca por darme esta gran oportunidad.

¡Afición, os espero en Son Moix!???? pic.twitter.com/eFcnnkU2JQ — Jose Manuel Arias Copete (@Copete_99) June 29, 2022

Copete ha fichado por cuatro temporadas como avanzara Deportes Cope Baleares, el jugador se ha mostrado agradecido al club bermellón por la oportunidad. Hay que tener en cuenta que a sus 22 años es un salto capital en su carrera deportiva llegar a la Primera División, ya que el Villarreal no apostó por él.

En la Peña Deportiva Santa Eulalia empezó a destacar y formó parte de un equipo muy competitivo dirigido aquella temporada por Raúl Casany que disputó el playoff de ascenso a Segunda.

El central astiginato afirma estar "muy agradecido al club por la oportunidad que me han dado. Con muchas ganas e ilusón, con ganas de incorporarme ya con mis nuevos compañeros. Es una oportunidad para mí y espero estar a la altura del club".

El jugador reconoce que es un objetivo alcanzado tras el buen trabajo de esta temporada en Segunda División, en la que con la Ponferradina han estado todo el curso arriba en puesto de playoff, con Bolo como técnico, aunque finalmente no pudieron jugarlo: "Venimos de hacer un gran año en la Ponferradina a nivel general y también en lo personal my contento, han venido resultados como este. Muy contento de estar aquí. Vengo a sumar desde el principio con mucho trabajo como siempre he intentando en todos los equipos en los que he estado".

El defensa concluye que "es un reto precioso y estoy seguro de que va a ser una gran temporada para todos".