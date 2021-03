La conselleria d'Àfers Socials I Esports pide prudencia y garantiza el deporte federado

No habrá más restricciones en el deporte. Al menos eso es lo que confirmó ayer por la tarde la Consellería d´Afers Socials i Esports del Govern Balear. Lo que si subrayaron desde la propia consellería es que se deben extremar las precauciones para evitar un posible brote en las competiciones. Asimismo desde la consellería se ha querido dejar claro que las competiciones federadas volverán a partir de los doce años por lo que las competiciones federadas de las categorías de los menores de doce años no podrán competir durante esta temporada echando por tierra una de las peticiones que había realizado la Federació de Fútbol de les Illes Balears que había solicitado la vuelta de las categorías.

Además, desde la propia Conselleria se confirmó que en Mallorca el número de asistentes a los espectáculos será de un total de 200 aficionados en interiores y 400 en exteriores, es decir, se mantendrán el número de aficionados actuales para las competiciones federadas. Por otra parte, desde la consellería se ha comunicado hoy la adjudicación a las federaciones deportivas de las Illes Balears un total de 1,1 millones de euros que irán destinados a garantizar y fortalecer su actividad ordinaria para el mantenimiento y la promoción del deporte federado durante los años 2021 y 2022.

Con el objetivo de dar más estabilidad a las federaciones deportivas y reducir la carga administrativa, este año se han adjudicado estas subvenciones con carácter bianual (para los años 2021 y 2022) y han aumentado las cuantías de los 400 mil a los 550 mil euros anuales, lo que representa un incremento del 37,5 %. Así mismo, las federaciones podrán imputar los gastos derivados de la COVID19 como pueden ser la adquisición de material preventivo y pruebas para detectar la COVID19 (PCR y tests).

El hecho que este año se haya concedido para dos años permite por un lado reducir la carga administrativa de las federaciones y, por otro, dar más estabilidad a las federaciones que así pueden planificar sus actuaciones conociendo lo que recibirán exactamente de la Conselleria durante los dos próximos años.