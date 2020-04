El confinamiento del deporte balear

Los deportistas de Baleares cumplen, como el resto de habitantes de la isla, casi un mes de cuarentena y durante ese tiempo han buscado las forrmas de poder mantenerse en forma, pasar ese tiempo confinado de la mejor manera posible y, en varias ocasiones, aportar su grano de arena a la lucha contra el COVID-19. Quizá quienes lo están llevando de una manera un tanto complicada son precisamente jugadores de equipos cuyas ligas no se han dado por concluidas y que, a día de hoy, no saben a ciencia cierta si la competición que han visto suspendida se reanudará o no. Es el caso por ejemplo de los jugadores de los equipos de fútbol tanto de las islas como de fútbol sala personificada quizá, por la relevancia de los protagonistas, en la figura de los jugadores del Real Mallorca y del Palma Futsal. Precisamente el club palmesano es uno de los más activos en redes tratando de mantener durante este confinamiento el vínculo con sus seguidores con habituales directos con jugadores del equipo entrenado por Antonio Vadillo.

También el Mallorca ha puesto de su parte buscando mostrar, en estos momentos, facetas no conocidas como puede ser la forma en la que los jugadores reciben las instrucciones de Dani Pastor, preparador físico del club bermellón para tratar de no perder en demasía la forma y la manera en la que el propio cuerpo técnico tiene control sobre ese trabajo en casa. También los clubes de fútbol regional de las islas tratan de alguna manera de acercar el día a día de sus jugadores mostrando en las redes los vídeos que sus propios jugadores han publicado en sus cuentas con una pequeña muestra de los ejercicios que realizan en casa.

Es precisamente ese aspecto uno de los que más se ha revitalizado en este casi mes de cuarentena ya que los vídeos y también los directos de instagram se han convertido en el lugar elegido por los deportistas tanto para hablar con sus aficionados como para mostrar sus entrenamientos, con más o menos material para ello o mayor inventiva si no se dispone de ese material deportivo. Así, gimnastas como Cintia Rodríguez han convertido en casi una cita obligada sus sesiones de entrenamiento y estiramientos e incluso la deportista del Xelska ha llevado a cabo retos en sus redes para sus seguidores. También Sete Benavides ha mostrado sus improvisados entrenamientos al igual que los ciclistas como Albert Torres que, confinados en casa, siguen trabajando para estar en un estado de forma relativamente óptimo de cara a la reanudación de las pruebas ciclistas.

Y si son varios los deportistas y clubes que muestran su trabajo en casa lo mismo puede decirse de deportistas que han decidido virar sus miras hacia la ayuda al colectivo sanitario o directamente se han metido de lleno en la lucha por el COVID-19 al ser su profesión una de las vinculadas a la sanidad. Quizá el ejemplo más llamativo lo han ofrecido regatistas como Iker Martínez o Ross Hunter, del Azzurra más recientemente. El ponerse, nunca mejor dicho, manos a la obra para fabricar mascarillas o elementos que protejan a los sanitarios ha convertido durante estas semanas a referentes de la vela en improvisados abastecedores, en concordancia bien con colectivos o bien con grupos de trabajo de su mismo lugar de residencia, de material para los hospìtales de Mallorca y los diversos grupos que se encargan de velar por el cumplimiento del estado de alarma.