El Conectabalear Manacor se queda a las puertas del título ante Guaguas

El Conectabalear Manacor no pudo cerrar con alegría su participación en esta edición de la Copa del Rey quedándose a las puertas de conseguir su primer título pero si certificó que es uno de esos equipos a tener muy en cuenta. Los pupilos de Alexis González llegaban a la final tras imponerse en los cuartos al Pamesa Teruel por 1-3 y vencer por un claro 0-3 al Unicaja Costa de Almería. En la final les esperaba el CV Guaguas que tenía ante sí el reto de revalidar el título conquistado la temporada pasada por lo que la final se presentaba como una batalla llena de emoción entre un equipo, el canario que buscaba inscribir su nombre en la historia y otro, el mallorquín, que quería escribir su nombre con letras de oro en su debut en una final.

Las cosas arrancaban muy bien para el Conectabalear Manacor que presentaba batalla y tomaba una cierta ventaja pero los ayer visitantes iban a terminar anotándose la primera manga por 15-25. Los de Sergio Miguel Camarero pisaban el acelerador en el segundo set del partido y en algo más de 25 minutos ponían la balanza muy de su lado sumando el segundo punto del partido por 18-25. El guión parecía perfecto para el CV Guaguas pero los mallorquines no estaban dispuestos a cerrar su debut en una final con el sabor amargo de no haber podido ni tan siquiera anotarse un set y eso fue precisamente lo que hicieron los de Alexis González que le dejaron claro a su rival que revalidar el título copero no iba a ser tan fácil y tiraron de buen hacer para poner la final en 1-2 con una victoria en el set por un ajustado 25-23.

El último y definitivo cuarto parcial acabó cayendo del lado del equipo canario pero no fue sin que el Conectabalear Manacor volviese a demostrar que va a ser un equipo muy a seguir en esta temporada obligando a los de Camarero a sacar lo mejor de su repertorio para vencer definitivamente por 23-25 y cerrar así una final en la que los baleares dejaron una muy buena sensación y confirmaron que están en el camino para conseguir su primer título en un futuro que no parece muy lejano.