Competición mantiene la amarilla a Salva Sevilla que no podrá jugar ante el Villarreal

De momento, Salva Sevilla no va a poder jugar contra el Villarreal. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado hoy de manera oficial que desestima las alegaciones presentadas por el Real Club Deportivo Mallorca para intentar que se retirase la tarjeta amarilla vista por el centrocampista bermellón durante el partido ante el Real Valladolid. Dicha tarjeta suponía la quinta para el jugador nacido en Berja, hecho éste que le obligaba a cumplir partido de sanción este próximo domingo.

El jugador protestó ya en el propio campo la jugada al considerar que no había tocado al futbolista del Real Valladolid. El club mallorquinista, por su parte, se puso a trabajar de inmediato para presentar todas las pruebas que determinasen que Salva Sevilla no había hecho falta y que, por tanto, la tarjeta era injusta y debía quedar sin efecto permitiendo así que el ex del Real Betis pudiera jugar sin problemas ante el Villarreal en Son Moix.

El Comité en la nota informativa sobre las sanciones del partido apunta que "tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas y de la prueba aportada, este Comité entiende que no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente" añadiendo que " en efecto, del visionado de las imágenes se observa que los jugadores disputan el balón y se considera compatible con lo reflejado en el acta que la acción del jugador amonestado pudiese provocar el derribo del rival, siendo ello interpretable por el árbitro dentro de su discrecionalidad técnica". Es decir, que mantiene la tarjeta al jugador y desestima las alegaciones de un Real Club Deportivo Mallorca que recurrirá al Comité de Apelación para intentar que el andaluz pueda estar en un duelo tan importante como el que enfrentará a los de Vicente Moreno ante el Villarreal