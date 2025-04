La lección de vida del ciclista del Illes Balears-Arabay, Gonzalo Ariño: "Yo elijo vivir"

Los deportistas son personas hechas a sí mismas, entrenadas en el esfuerzo y la resistencia. Más aún en el caso de los ciclistas que continuamente tienen que llevar al límite a su cuerpo. Ese espíritu de lucha es lo que seguramente hace de Gonzalo Ariño, corredor del Illes Balears-Arabay, una persona resiliente y dispuesta a salir adelante ante la adversidad.

En esta ocasión, la adversidad llega como un viejo conocido al que no quisiera volver a ver aunque sea él mismo. La enfermedad. El ciclista se ve obligado a parar para tratarse la enfermedad, un tumor ya que superó en 2021.

El ciclista castellonense ha explicado la situación en una carta que ha publicado su equipo, el Illes Balears-Arabay, titulada "Mi mayor victoria".

"En 2021 me enfrenté a un tumor cerebral. Y en 2025 la vida me pone de nuevo delante del mismo reto. Pero esta vez es diferente: sé lo que viene... y no me asusta. Porque ya aprendí que rendirse no es una opción".

Ariño indicaba que "lo más valiente que puedes hacer es levantarte. Mirar al frente. No perder el tiempo preguntándote "¿por qué a mí?" Yo elijo vivir. Elijo disfrutar cada momento. Y este fin de semana, en el GP Miguel Indurain, lo hice como nunca".

El corredor añade que "cruzar la meta fue para mí una auténtica victoria. No por la posición. No por el resultado. Sino por lo que significaba: estaba ahí". El ondeño también hace hincapié en la importancia de su gente para seguir adelante y que el hecho de compartir su estado supone una liberación.

Finalmente, indica que compartirlo no es tanto por él como por ayudar a otros en su situación. "Para decirle que no está solo. Que el camino no es fácil pero merece la pena. Que cada pequeño logro, cada paso, cada día, es una victoria. Y que mientras sigas luchando ya estás ganando".