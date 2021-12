No cayó el gordo; eliminatorias difíciles para At. Baleares y Mallorca

No era lo que querían porque querían uno de los grandes, pero al mismo tiempo es una eliminatoria que dejará taquilla y expectativas deportivas, el Celta es el rival del Atlético Baleares en los dieciseisavos de final sorteados este mediodía en la Federación Española.

La plantilla balearica se ha reunido en la sala de prensa para seguir el sorteo, en el que estaba presente el secretario técnico Jordi Roger, quien ha sido el encargado de sacar las bolitas de los equipos modestos que se iban a emparejar con los grandes. Estaba claro que todos querían un Real Madrid o Barcelona. Sólo un equipo de Primera RFEF se iba a quedar sin uno de los cuatro de la Supercopa y éste ha sido el Atlético Baleares.

La eliminatoria ante los vigueses no ha sido mal acogida, de hecho los aplausos de los jugadores indican que se lo toman como un premio, volver a jugar ante un Primera División y por qué no. eliminarlo como hicieron anoche ante el Getafe. Será la segunda visita del Celta a la isla en pocos dias, ya que en la última jornada de Primera visitó Son Moix en el famoso partido del vendaval en el que no se pudo jugar. Es de esperar que para esa primera semana de Enero no haya el mismo viento y esta vez se pueda ver un buen partido.

Jordi Roger ha dicho que "muy ilusionados de que vuelva a venir un Primera, nunca habían jugado de primera (sic), pues a afrontar la eliminatoria de la mejor manera posible". En realidad debía referirse a que nunca se había eliminado a un primera, porque además del duelo de anoche ante el Getafe se enfrentaron al Mallorca hace 35 años. El Celta juega hoy ante el Espanyol en partido de la jornada 18. Ahora mismo los de Coudet son décimocuartos.

Mientras al RCD Mallorca le ha tocado una eliminatoria díficil ya que la SD Éibar es uno de los mejores equipos de Segunda División. El conjunto a Garitano es tercero y en él milita el ex bermellón Stoichkov, que no llegó a triunfar en el Mallorca pero es uno de los mejores jugadores de la segunda división. Ahora mismo lleva 10 goles y es el tercer máximo artillero de segunda. El Mallorca tendrá un arranque de año exigente, el día 2 de Enero ante el FC Barcelona, luego el Éibar y luego el sábado 8 de Enero juega en Valencia a las 14h ante el Levante.