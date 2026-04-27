El "Caño" Ibagaza, Stankovic , Nano Soler y Marcelino vuelven a vestirse de bermellón
La Asociación de veteranos ha contado con tres jugadores del mejor Mallorca en el amistoso ante la selección de internacionales de la Bundesliga
Mallorca - Publicado el
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Imagen sensible para nostálgicos, varios ilustres del mejor RCD Mallorca volvieron a vestirse de bermellón para disputar un encuentro amistoso ante una selección de internacionales de la Bundesliga.
Jugadores como Ariel Ibagaza, Stankovic, Miquel "Nano" Soler o Marcelino, se vestían de corto el pasado sábado en Son Bibiloni para vivir este momento tan especial, volver a sentirse jugadores del Mallorca junto a compañeros de otras épocas.
La Asociación de veteranos del RCD Mallorca que preside Chichi Soler tiene una actividad incesante y sigue tratando de reunir a cuantos más ex jugadores del club mejor. Jovan Stankovic ha subido una foto en sus redes sociales junto al "Caño" Ibagaza, recordando el tiempo que hacía que no coincidían en el terreno de juego.
En realidad son 25 años, ya que ambos coincidieron en el año de la Champions. En una segunda etapa de ambos no llegan a jugar juntos ya que en la 2003-04 ambos están en el equipo pero el Caño sale traspasado al Atlético de Madrid. Aún habría una segunda etapa del Caño otros dos años para después salir al Villarreal. Ambos son contertulios habituales de Deportes Cope Baleares.
También participaban el "Nano" Miquel Soler y especial fue para Marcelino Elena, que no había vuelto a vestir la camiseta del Mallorca desde la temporada 1998-99. El central fue traspasado al Newcasttle, no llegó a conocer Son Moix como jugador.
Estos jugadores se unen a habituales en los veteranos como Orejuela, Paquete Higuera, Marcos, Vidal, Riado, Juanjo Dobla etc. El partido finalizaba 2-5 ante una selección con jugadores como
Este es el listado de jugadores Tim Wiese, Cacau, Zacardo, Aílton, Rubén de la Red, etc
Listado.
1 Chichi Soler
2. Paquete Higuera
3. Jovan Stankovic
4. Juanjo Dobla
5. Andrés Mir
6. Raúl Pareja
7. Juan Riado
8. Manolo Liebana
9. Rolando Barrera
10. Gabi Vidal
11. Paco Piñar
12. Pablo Maqueda
13. Macelino Elena
14. Martí Crespí
15. Ariel Ibagaza
16. Miquel “Nanu” Soler
17. Manolo Moya
18. Toni Campoy
19. Marcos Martín de la Fuente
20. Joaquín “Quini” Campos
21. Miguel Matamoros
22. Antonio Orejuela