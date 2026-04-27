El "Caño" Ibagaza, Stankovic , Nano Soler y Marcelino vuelven a vestirse de bermellón 

Imagen sensible para nostálgicos, varios ilustres del mejor RCD Mallorca volvieron a vestirse de bermellón para disputar un encuentro amistoso ante una selección de internacionales de la Bundesliga.

Jugadores como Ariel Ibagaza, Stankovic, Miquel "Nano" Soler o Marcelino, se vestían de corto el pasado sábado en Son Bibiloni para vivir este momento tan especial, volver a sentirse jugadores del Mallorca junto a compañeros de otras épocas.

La Asociación de veteranos del RCD Mallorca que preside Chichi Soler tiene una actividad incesante y sigue tratando de reunir a cuantos más ex jugadores del club mejor. Jovan Stankovic ha subido una foto en sus redes sociales junto al "Caño" Ibagaza, recordando el tiempo que hacía que no coincidían en el terreno de juego.

En realidad son 25 años, ya que ambos coincidieron en el año de la Champions. En una segunda etapa de ambos no llegan a jugar juntos ya que en la 2003-04 ambos están en el equipo pero el Caño sale traspasado al Atlético de Madrid. Aún habría una segunda etapa del Caño otros dos años para después salir al Villarreal. Ambos son contertulios habituales de Deportes Cope Baleares.

También participaban el "Nano" Miquel Soler y especial fue para Marcelino Elena, que no había vuelto a vestir la camiseta del Mallorca desde la temporada 1998-99. El central fue traspasado al Newcasttle, no llegó a conocer Son Moix como jugador.

Estos jugadores se unen a habituales en los veteranos como Orejuela, Paquete Higuera, Marcos, Vidal, Riado, Juanjo Dobla etc. El partido finalizaba 2-5 ante una selección con jugadores como

Este es el listado de jugadores Tim Wiese, Cacau, Zacardo, Aílton, Rubén de la Red, etc

Listado.

1 Chichi Soler

2. Paquete Higuera

3. Jovan Stankovic

4. Juanjo Dobla

5. Andrés Mir

6. Raúl Pareja

7. Juan Riado

8. Manolo Liebana

9. Rolando Barrera

10. Gabi Vidal

11. Paco Piñar

12. Pablo Maqueda

13. Macelino Elena

14. Martí Crespí

15. Ariel Ibagaza

16. Miquel “Nanu” Soler

17. Manolo Moya

18. Toni Campoy

19. ⁠Marcos Martín de la Fuente

20. ⁠Joaquín “Quini” Campos

21. ⁠Miguel Matamoros

22. ⁠Antonio Orejuela