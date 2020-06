Canario ya tiene el alta médica

Ya llueve menos para Alberto Castaño 'Canario'. El jugador palentino del Atlético Baleares ha recibido este fin de semana una de las mejores noticias que puede recibir un jugador que ha pasado una lesión grave como la suya al recibir el alta médica de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión esta que se produjo el 16 de agosto de 2019 en Son Malferit y que ha impedido al futbolista blanquiazul poder aportar su grano de arena esta temporada en un año especial para el club al ser el de su regreso al Estadio Balear.

Tal y como informó la entidad palmesana en un comunicado enviado a los medios, Canario ha tenido un seguimiento muy cercano de su lesión por parte del jefe de los Servicios Médicos del Real Valladolid, Dr. José María Lomo Garrote que ha estado en coordinación absoluta con los Servicios Médicos del Atlético Baleares durante el tiempo de recuperación del jugado al que la Mutua le daba el alta este pasado fin de semana.

Ahora Canario comenzará un proceso que, sin duda alguna, será ilusionante para él ya que supone la vuelta al trabajo con el grupo de manera progresiva pudiendo ayudar a sus compañeros en la preparación del play off que jugarán para dilucidar si la temporada que viene el Atlético Baleares militará en la Segunda División del fútbol español. El palentino, eso sí, no estará disponible para esos play off ya que el club decidió darle la baja federativa incorporando así a Óscar Gil y permitiendo que Canario pudiese llevar a cabo ese proceso de readaptación al trabajo en grupo de manera concienciuda y sin ningún tipo de prisas para evitar posibles problemas.