Calm sobre el desacierto del At. Baleares en Linares: "No nos había pasado en ningún partido"

Paso atrás importante el sufrido por el Atlético Baleares en Linares donde caía 2-0, el primero de los tantos además el gol del ex, Hugo Díaz, un gran gol desde la frontal del área.

Por más ejercicio de voluntarismo que hizo el equipo balearico se veía que no era su noche y que pasaran las horas que pasaran jugando no llegarían nunca a marcar. Extraño en un equipo con pólvora, 27 goles ha marcado hasta la fecha en la liga en 18 partidos. Pero no fue su noche, se vio un equipo que jugó sólo por arreones y que ante la presión del Linares tuvo pocos mecanismos para llegar a la portería contraria.

Tan solo al final con el equipo ya volcado y el Linares encerrado, los de Xavi Calm generaron situaciones muy claras, como un remate de Manel que entró en el segundo tiempo, pero muy mal dirigidas siempre. De hecho entre los tres palos no hubo remates, el meta del Linares apenas tuvo que intervenir porque los remates iban desviadísimos, algo que no suele ocurrirle al Atlético Baleares.

Es posible que el cansancio hiciera mella en el equipo ya que viajaron el mismo día desde Palma a Madrid y después en autocar hasta Linares. Calm introdujo tres cambios en el once respecto al domingo, con el regreso de los sancionados, Ignasi, Cordero y Canario. El gol que les acabó de destrozar fue el segundo tras un error del meta Xavi Ginard en la salida del balón que aprovechó el equipo linarense. Formaron Ginard, Ferrone, Orfila, Delgado, Ignasi; Canario, Cordero, Armando, Pastrana; Vinicius y Dioni.

El técnico Xavi Calm se mostró desconertado: "hemos tenido ocasiones claras pero que nunca iban entre los tres palos. No creo que sea cuestión de nervios, es un día que no estás acertado, es algo que no nos había pasado en ningún partido. Situaciones que piensas que van a ser peligrosas y que no lo son".

El técnico añadía que "Ccada semana buscamos los tres puntos, está claro que en esta categoría fuera cuesta, no ha sido nuestro día y hemos de seguir para conseguir los tres puntos en casa el domingo". Los balearicos están en pleno maratón de partidos hasta final de Febrero, restan siete partidos. El domingo llega el Costa Brava.

La buena noticia dentro de una mala jornada ha sido para los balearicos que el líder Villarreal B también perdía por lo que se mantiene la distancia de ocho puntos, dos encuentros menos el AtB. Curiosamente perdieron ante el Sevilla At. rival que también ganó en el Estadio Balear.

La segunda visita de Nuha al Estadio Balear.-

Una curiosidad se va a producir el domingo con la visita del Costa Brava, antiguo Llagostera. Y es que será la segunda visita de Nuha Marong que ya jugó en el Estadio Balear hace unos meses con UCAM Murcia. De hecho, el Atlético Baleares homenajeaba a su ex delantero, que dejó un gran recuerdo .

Fue el pasado mes de Noviembre cuando Nuha recibió el homenaje del club: "Nuha atesora dos registros que le hacen acreedor del homenaje en forma de camiseta enmarcada con su nombre que le entregará el director deportivo Patrick Messow antes del partido. Con sus 2 goles ante el Lleida se certificó la segunda liga de Segunda B de la historia del club, la primera de la era Ingo Volckmann. Nuha marcó 2 de los 3 últimos goles del equipo en Son Malferit, campo donde el ATB pasó a jugar tras dejar Magaluf en ese partido de la ‘casi’ remontada ante el Mirandés con un final de 3-1 el 30 de junio de 2019. Después, el club regresó a su casa, el Estadio Balear".