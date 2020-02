Budimir en peligro ante la amenaza del Barcelona

No tiemblan o no lo dicen al menos, pero la posibilidad de que el Barcelona se lleve a su goleador es algo que en el RCD Mallorca no quieren ni pensar. Sería demasiado terrible como para pensarlo.

Lo cierto es que cada vez que fracasa una de las opciones que ha barajado el Barcelona para fichar un delantero tras la lesión de Dembélé. No se ha hablado tanto de Budimir, pero lo cierto es que es una de las opciones que está sobre la mesa. El croata, autor de ocho tantos esta temporada y máximo goleador del RCD Mallorca, es una opción mucho más barata que las que ha intentado, Loren del Betis, William José de la Real o Roger del Levante. Budimir podría salir del Mallorca por 15 millones de euros, más caro que Ángel del Getafe, pero una cantidad que encaja en el límite del Barcelona.

Mientras tanto el jugador parece no darle mucho crédito a esta posibilidad a juzgar por sus palabras en la prensa de Croacia, y reconoce estar "totalmente focalizado en el partido que tenemos". Incluso Budimir reconoce que el propio técnico Vicente Moreno le había gastado alguna broma antes del partido contra el Espanyol cuando se empezó a hablar de esta posibilidad, "me dijo que tenía al teléfono a alguien del Barcelona".

Budimir, un excelente profesional que ha encajado perfectamente en la isla y muy apreciado por la afición, dijo tras el partido en Cornellà que no pensaba en nada que no fuera el partido contra el Alavés: "me juego el pan en este partido con el Mallorca" sentenció.

Por ahora la tabla de salvación para el Mallorca de confirmarse que el Barcelona se lanza a por el delantero mallorquinista, es que no reciba el visto bueno de la comisión médica de la LFP que por ahora duda del tiempo de baja estipulado por el Barça sobre Dembélé.

Llegado en el mercado invernal de la pasada temporada, Budimir es uno de los grandes aciertos del director deportivo Javier Recio. Llegó como cedido en Segunda procedente del Crotone, este verano fue ejercitada su opción de compra.

Su cláusula de rescisión tras fichar en propiedad es de 15 millones de euros.