Budimir: "Echo de menos a mis compañeros"

Ante Budimir trata de pasar de la mejor manera el confinamiento a la espera de saber si se reanudará o no la competicion. Mientras, el delantero del Real Mallorca se mantiene en forma con los entrenamientos pautados por Dani Pastor, preparador físico del conjunto mallorquinista y con el trabajo que suele hacer en solitario. Sin embargo, el punta balcánico admite que echa de menos a sus compañeros de vestuario. "Extrañas a la gente y extrañas a tus compañeros. Estoy haciendo mucho trabajo individual y lo intento disfrutar pero les echo de menos, añoro pasar tiempo con ellos. Quizás sea esta la razón por la que no elegí el tenis, me gusta estar en grupo y la interacción que tenemos. Ahora tenemos sesiones grupales con una aplicación de tele-trabajo y nos sentimos más cerca”, apunta Budimir en una entrevista con el departamento de comunicación del Real Mallorca.

Sobre el hecho de que se haya parado la liga señala Budimir: “Echo de menos el fútbol pero entiendo que esta es una situación global y es mucho más grande que el fútbol. Esta es nuestra vida, y cuando salimos al campo frente a un estadio lleno con el apoyo de los aficionados será muy emotivo, estoy ansioso por eso".

A pesar de que no puede entrenar, Ante Budimir sigue buscando maneras de dar un paso más en su forma de jugar. "En el campo todo es más fácil si te cuidas en todos los aspectos de tu vida diaria. Ahora se pueden hacer otras cosas como la preparación mental o repasar los partidos jugados hasta el momento.. Este análisis de mis partidos me permiten ver lo que he hecho bien y lo que no para mejorar y complementar lo que me ha faltado", comenta el atacante bermellón que además tiene palabras de cariño para las personas que luchan contra el COVID-19. “Quiero dar un fuerte abrazo y enviar mi agradecimiento a todas aquellas personas que están en primera línea trabajando y no piensan en sí mismos sino en los demás. Es una enfermedad que está matando personas, por lo que están poniendo sus vidas en riesgo por nosotros y para la salud de la comunidad. Esto es algo que realmente aprecio y todos aprecian", comenta.