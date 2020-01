El B The Travel Brand Mallorca recibe en Son Moix al TAU Castelló con la vista puesta en la Copa Princesa; el duelo, correspondiente a la jornada 17 de la LEB Oro, es el último de la primera vuelta y se disputará mañana viernes 10 de Enero en Son Moix (21 horas). El equipo de Félix Alonso se juega muchas de sus aspiraciones de clasificarse para la Copa Princesa ante los castellonenses además de reafirmar el triunfo ante Almansa para no descolgarse de las posiciones altas de la clasificación. TAU es duodécimo y los mallorquines se encuentran terceros con once triunfos y cinco derrotas.

Ese aspecto lo ha destacado el técnico leonés del BTTB en la rueda de prensa previa al encuentro: "Si queremos seguir en la parte alta de la clasificación necesitamos no dejar pasar victorias en casa"; y en cuanto al balance del primer tramo de competición, marcado por las lesiones, Alonso ha comentado: "Las lesiones son una parte del deporte. Evidentemente nos hubiera gustado no tenerlas o que hubieran sido menos graves. Empezamos de manera irregular con el partido que hicimos contra Oviedo y luego la derrota contra Palencia que se arregló con las 7 victorias consecutivas con muy buenos partidos como el de Valladolid en Son Moix. En líneas generales creo que la primera vuelta se ha visto manchada por las derrotas que hemos tenido en casa. De no haber sido así creo que estaríamos ante una primera vuelta excelente".

El caso de Matt Stainbrook es uno en el capítulo de lesionados que han tenido los baleares; el de Ohio llegó como jugador franquicia a la entidad palmesana pero una lesión en la rodilla le ha tenido apartado de las pistas más tiempo del deseado. Esto decía Alonso sobre el estadounidense: "Estamos muy satisfechos de que haya vuelto después de tanto tiempo. Se podría decir que Matt está a un 80% de la recuperación y físicamente todavía está bastante lejos de su mejor nivel. Necesitamos alrededor de un mes o mes y medio para que físicamente esté al nivel que exige la competición."

Sobre las posibilidades de jugar la Copa Princesa (deben ganar al TAU por más de dos puntos y Delteco Gipuzkoa perder contra el Cáceres) el entrenador del BTTB ha mencionado: "No depende de nosotros como dependía hace dos jornadas. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido contra Castellón, que es fundamental para nosotros. Si luego se da la circunstancia de que Gipuzkoa ha perdido en casa contra Cáceres pues estupendo porque estaríamos clasificados para la copa aunque es un objetivo que ahora mismo nos queda un poco lejano".

El otro jugador que ha hablado ha sido Pablo Bertone; el escolta argentino ha dicho que se están preparando duro para el encuentro y ha valorado positivamente las recuperaciones de los lesionados: "Ya hace un par de semanas que contamos con todos los jugadores. Los que estaban un pasito atrás físicamente ya están a la par del equipo y eso nos da muchas posibilidades a la hora de jugar". Por último Bertone también se ha mostrado muy ilusionado de poder disputar la Copa aunque sabe que está complicado: "Nos gustaría no haber tenido esas derrotas en casa porque entraríamos directamente en la clasificación pero sabemos que todavía hay opciones; nos haría mucha ilusión jugar la Copa Princesa. Sería bonito terminar de esa manera la primera vuelta".