El B The Travel Brand Mallorca Palma juega de nuevo en Son Moix y lo hace ante otro equipo de la zona alta de la clasificación; si la anterior jornada era el Leyma Coruña en esta ocasión visitará la pista de los baleares el Leche Rio Breogan, quinto clasificado de la LEB Oro. La difícil papeleta de enfrentarse a los coruñeses la saldó de forma sobresaliente el conjunto de Félix Alonso (99-71) pero este domingo (19:00h) llega a Son Moix otro equipo complicado a Son Moix como es Breogan.

Es un duelo directo entre ambos equipos; el BTTB es cuarto y Breogan quinto por lo que será un partido de mucho interés y nervios en Son Moix. Hoy en la rueda de prensa previa al partido el técnico Alonso ha advertido de la complejidad del encuentro y la del propio rival: "Jugamos contra un equipo que es favorito a subir al igual que nosotros". Breogan es, de hecho, uno de los equipos que más puntos a favor han logrado en lo que va de competición; los lucenses han anotado 984 puntos solo por detrás de Chocolates Trapa Valencia (máximo anotador con 1020 puntos) y HLA Alicante (1000 puntos).

Hay más problemas con los que tendrá que lidiar Félix Alonso para el partido; el técnico leonés, que anunció en Deportes COPE Mallorca este martes el regreso de Matt Stainbrook, parece que finalmente no podrá contar con el pívot estadounidense. "Todo iba bien hasta ayer. Le sacaron de la rodilla no operada dos jeringuillas de líquido y tenemos que valorar que hacer", ha dicho Alonso sobre Stainbrook. El americano tiene ganas de jugar y especialmente contra uno de sus ex equipos como Breogan, con el que logró ascender a la ACB. Sin embargo Alonso no quiere caer en precipitaciones: "Matt quiere jugar porque lleva tres meses sin hacerlo pero lo prioritario es la salud del jugador. Mañana valoraremos".

El buen juego del equipo en Son Moix, respaldado siempre por la afición balear, puede ser una de las claves para decantar la balanza a favor de los baleares; el BTTB quiere mantener el buen nivel y deberá ofrecer una de sus mejores versiones para enfrentarse a Breogan. De esta manera ha definido Félix Alonso la buena evolución en términos generales de la plantilla en la liga: "Mantener la regularidad es importante, hemos jugado el último partido a un gran nivel ofensivo pero si estamos donde estamos es también por nuestro gran trabajo defensivo".