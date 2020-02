El BTTB negocia la salida de Pablo Bertone

La semana de pausa en la LEB Oro por las ventanas FIBA (una novedad de esta temporada ya que hay jugadores LEB que son llamados por sus selecciones y se producía un agravio) ha venido de perlas en el B The Travel Brand para hacer un reseteo, pararse y reflexionar sobre qué está pasando para que una plantilla confeccionada para intentar ascender esté en plena crisis de resultados y un último partido en el que el equipo pareció tocar fondo.

El B The Travel Brand negocia la salida del escolta Pablo Bertone tras haber tomado la decisión de acometer un reajuste en la plantilla. Según han confirmado fuentes del Club a Deportes Cope se busca salida para el escolta argentino ,pero en el club hay preocupación porque se pueda transmitir la idea de que culpables en la mala racha del equipo. "No hay un culpable, simplemente buscamos acortar la rotación y optimizar mejor la plantilla" señalan.

Bertone cumple su segunda etapa en el Club, si bien es cierto que su rendimiento no recuerda al jugador que estuvo en la primera etapa en el Bahía San Agustín. En todo caso, ni Bertone ni ningún otro jugador está a un nivel óptimo de rendimiento.

La comisión ejecutiva del Club no se ha reunido y ha dejado en manos del entrenador Félix Alonso buscar las soluciones. El propio capitán Carles Bivià reconocía en Deportes Cope el pasado martes que al ser la rotación muy larga hay que rendir en los pocos minutos que estén los jugadores en pista. Esta situación está provocando que los jugadores no tgengan continuidad y no se tenga claro quiénes son los jugadores que deben tirar del carro.

El equipo regresa este viernes a los entrenamientos con las ausencias de los suecos Lindqvist y Löfberg que disputan con su selección dos partidos de ventanas FIBA. Además el club sigue trabajando en el apartado económico para cubrir un presupuesto que es el más alto en la historia del Bahía San Agustín, ahora con el patrocinio de B The Travel Brand. Es obvio que además de la necesidad deportiva de acortar la plantilla el cortar algún jugador puede suponer también una ayuda económica.