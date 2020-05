El BTTB Mallorca ofrece un descuento del 25% a sus socios de cara a la temporada que viene

El B The Travel Brand Mallorca Palma ya se ha puesto en marcha de cara a la nueva temporada. Conocida ya la marcha de Jordi Riera como gerente de la entidad y a la espera de que se confirmen las más que probables salidas tanto de Félix Alonso como de Gabriel Subías, el club balear ha decidido comenzar a pensar en el nuevo curso y lo primero que ha hecho ha sido, como muchos otros clubes de otros deportes, anunciar alguna de las medidas que se van a llevar a cabo la temporada que viene para compensar a los socios que renueven su abono por los partidos que no han podido presenciar en Son Moix.

Así, se apunta en el comunicado que " de cara a la nueva temporada, los socios que renueven su abono tendrán un descuento del 25% en el carnet de socios. Desde el club entendemos que es la mejor manera posible de agradecer la confianza que los socios han depositado en nosotros durante toda esta temporada y en las anteriores" afirmando también que "la medida se está comunicando personalmente a cada socio durante esta misma semana. Dicho descuento estará reflejado en la futura campaña de abonados que el club realizará de cara a la temporada 2020-21".

De este modo el club mallorquín trata de buscar la forma de compensarle a sus socios por el hecho de no haber podido asistir en directo a los partidos que restaban por jugarse en la LEB Oro y a un hipotético 'play off' de ascenso a la ACB que, como bien es sabido no se ha acabado disputando proponiendo la FEB a Carramimbre Valladolid y Delteco Gipuzkoa como candidatos al ascenso de categoría al ser primer y segundo clasificado de la competición.