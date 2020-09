"Tiene c... que los dos laterales izquierdos se llamen Brian" bromeaba el entrenador del RCD Mallorca Luis García este domingo tras la victoria ante el Sabadell. Al ser preguntado por los nuevos y analizar el estado físico en progresión de sus jugadores, el técnico madrileño soltó entre risas la perla aunque luego pedía disculpas por la palabra malsonante.

Braian Cufré vio a sus nuevos compañeros en el Visit Mallorca Estadi, desde el palco en el que siguen al equipo los no convocados, y entre los que estaba también Budimir. El jugador llegaba la tarde del sábado a Mallorca y aunque aún no ha sido hecho oficial el fichaje, el club no ha tenido problema en hacer guiños con la procedencia del jugador en las redes sociales y bromear sobre un encargo de Mate hecho desde el mes de Agosto. Y es que como contó Deportes Cope Baleares se ha cerrado en 1.2 millones de euros por el 60% del jugador. El propio Vélez Sarslfield reconoce sin dar cifras el mecanismo de la transferencia, ya que explica que el Mallorca tiene la obligación de adquirir otro 20% del pase del jugador. Vélez se quedará un porcentaje de Cufré, ya sea el 10% o el 20%.

El nuevo defensa del RCD Mallorca se despedía del que ha sido su club en los últimos años y que le ha dado la oportunidad de ser profesional: "Fueron muchos años desde inferiores. Pasamos momentos lindos, malos, pero siempre me quedo con los buenos. Dejé todo lo que pude en cada partido; me voy lleno y contento con todo lo que di por este club. Me voy feliz".

Así se despedida de la afición velezana: "Muchas gracias a los que siempre apoyaron en las buenas y en las malas. Vélez es una gran familia, un gran club, se queda mucha gente buena acá. Mismos mis compañeros, grandes personas y muy buenos jugadores. No tengo dudas que Vélez seguirá siendo lo que siempre fue".