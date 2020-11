Beneficios récord para el Mallorca pese al descenso

Que la temporada del regreso a Primera División para el Real Mallorca no fue todo lo buena que se esperaba en lo deportivo es un hecho que quedó claro con el descenso de categoría a pesar de haber estado peleando por la permanencia hasta el último suspiro en un final de temporada diferente a los vividos con anterioridad debido a la pandemia de COVID19. Sin embargo, en lo económico, según ha desvelado Alfonso Díaz, director general de negocio del club bermellón, en una entrevista al portal 2playbook, la temporada si fue provechosa.

Tanto es así, que Díaz ha confirmado que el club logró una facturación de 63 millones de euros, un récord para la entidad que además, logró ganar 17 millones de euros. "Es algo histórico y la razón es que logramos más ingresos de lo previsto en partidas como televisión, patrocinio y taquilla", reconoce Díaz en dicha entrevista en la que también confirma que la ampliación de capital que Robert Sarver llevará a cabo finalmente será de nueve millones de euros y no de ocho como se había anunciado en un principio. "Su inversión ronda los 45 millones" asegura Díaz sobre Robert Sarver y el dinero invertido en el Mallorca.

Entre los 'culpables' de las ganancias asegura Díaz se encuentra el acuerdo alcanzado con Paypal, una de las empresas más importantes si no la que más en lo que se refiere a formas de pago de compras por internet y el acuerdo alcanzado con Konami a raíz de la presencia de Take Kubo en el Mallorca, un acuerdo que ya no tiene efecto esta campaña puesto que tanto el estadio bermellón como el propio Mallorca, con sus equipaciones oficiales, aparecen de nuevo en el videojuego FIFA21.