El Golf ha reunido a una gran alineación deportiva en el campo de Pula (Son Servera), apoyando una buena causa como es la recaudación de fondos para la investigación sobre la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Se trata de una enfermedad que aún no tiene cura y que padecen según los últimos datos unas 3.000 personas en España.

En los últimos tiempos, personalidades del deporte que se han sumado a esta causa, a lo que ha contribuido sobremanera la visibilidad que le ha dado Juan Carlos Unzé, portero, entrenador y hoy comentarista, que pone de manifiesto el olvido que padecen estos enfermos.

En Pula Golf y Son Servera Golf Club de Cala Millor, se han juntado Rafa Nadal, quien no participará por la recuperación de su lesión pero sí ha participado en los actos protocolarios aprovechando para saludar a tantos conocidos como los que participan en este torneo. Su tío Miguel Ángel Nadal, un fijo en los torneos de golf de la zona, Javier Clemente, también un fijo en este campo, un habitual de este deporte como Aritz Aduriz, el exentrenador del Olimpia Ljubiana, Albert Riera o el expiloto Jorge Lorenzo, el ex futbolista alemán Uwe Bein o Claus Elming, jugador de fútbol americano, entre otros, participan en esta edición de la "Battle of Stars".

El torneo es hoy y mañana y cuenta con el apoyo de Cap Vermell Grand Hotel, Banco Santander,AETIB, Fundació Mallorca Turisme, otro paso para la consolidación de la marca Golf East Mallorca.